Júlio Cezar, do Nosso Tom, comemora retorno aos palcos: 'Gratidão por cada oração'

O cantor Júlio Cezar, do grupo Nosso Tom, retornou às redes sociais para dar uma boa notícia aos fãs: a partir do próximo sábado (3), ele voltará aos palcos. Após ter sido diagnosticado com arritmia cardíaca, o artista precisou suspender a agenda de shows para realizar alguns exames e cuidar da saúde.

No X, o cantor agradeceu aos fãs pela torcida e deu informações sobre os futuros shows, que acontecerão no fim desta semana. "Sábado e domingo eu volto a cantar. Vocês não têm ideia do quanto isso tem sido potente dentro de mim. Gratidão por cada oração e energia positiva que me foi entregue", comemorou.

No feed, Júlio Cezar publicou uma foto em uma das rodas de pagode e falou que está louco para reencontrar o público. "A mesa que eu mais amo vai celebrar o meu retorno ao meu trabalho. Domingo tem NT no bloquinho do pagode de mesa", escreveu.

Problemas de saúde

Júlio foi internado há duas semanas e ficou durante cinco dias na Unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital particular da capital. Na última terça-feira (23), o artista recebeu alta e comemorou em uma postagem na qual agradeceu a Nossa Senhora de Nazaré pela saúde reestabelecida.

"Ao lado da UTI tinha essa imagem de Nossa Senhora e, na saída para casa, vim agradecer pela intercessão de Maria ao sagrado coração de Jesus pela minha saúde", agradeceu, na publicação.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da jornalista de Oliberal.com Mirelly Pires)