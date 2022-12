Anitta revela diagnóstico de vírus que pode causar esclerose múltipla

Anitta foi diagnosticada há poucos meses com vírus o Epstein-Barr, conhecido como o causador da "doença do beijo". Ela contou sobre a experiência durante o lancamento do documentário "Eu", produzido pela atriz Ludmilla Dayer para falar da própria luta contra a esclerose múltipla - doença que também pode ser causada pelo vírus.

Sobre o diagnóstico da doenca, Anitta descreveu o período do diagnóstico omo o "momento mais difícil da [sua] vida". A brasileira contou ainda cobre a importância da relação com Ludmilla para que conseguisse realizar o tratamento da infecção.

O que é a doença do beijo

A doença causada pelo vírus Epstein-Barr através da saliva é a mononucleose infecciosa, conhecida também como "doença do beijo". Apesar do nome popular, o vírus não é transmitido apelas pelo beijo: a infecção também pode ocorrer por meio de objetos como escova de dentes, copos ou talheres compartilhados com alguma pessoa infectada.

O Ministério da Saúde diz que a doença é frequente em grandes cidades, principalmente no período de Carnaval, e atinge normalmente pessoas entre 15 e 25 anos.