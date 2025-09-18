Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Fã paraense consegue autógrafo de Mariah Carey e eterniza momento em tatuagem

Fã realizou sonho de conhecer a diva pop e transformou a assinatura da cantora em uma homenagem permanente

Gabrielle Borges
fonte

conseguir o tão desejado autógrafo, Leandro se dirigiu a um estúdio de tatuagem em Belém e, sem hesitar, eternizou a assinatura da cantora no braço (Reprodução/Redes Sociais)

O paraense Leandro Almeida, empresário no ramo de estética facial e corporal e acadêmico de medicina, se tornou destaque nas redes sociais após conseguir que muitos fãs apenas sonham: o autógrafo de Mariah CareyMas ele foi além, decidiu eternizar a assinatura da diva pop em uma tatuagem, marcando para sempre esse encontro inesquecível.

O momento ocorreu após a aterrisagem da cantora no aeroporto de Belém, em uma passagem da estrela norte-americana pela cidade para a apresentação no Amazônia Live, e rapidamente conquistou milhares de visualizações e likes os "Lambs" (como são conhecidos os fãs da artista).

Visivelmente emocionado em ver a artista em sua frente, Leandro conseguiu a atenção de Mariah e garantiu autógrafo em um encarte de cd e em um dos braços. Entre declarações de "amar" e sempre "rezar pela saúde e pela cantora", o estudante de medicina compartilhou o grande momento do encontro nas redes sociais. Confira abaixo.

Veja o registro

Logo após conseguir o tão desejado autógrafo, Leandro se dirigiu a um estúdio de tatuagem em Belém e, sem hesitar, eternizou a assinatura da cantora no braço. O resultado foi compartilhado em seu perfil no Instagram, onde recebeu curtidas e comentários de apoio de outros fãs.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

