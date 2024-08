VÍDEO: Música de anime agita baile otaku em Belém e viraliza nas redes sociais

Nos últimos dias, um vídeo de um "baile otaku" começou a viralizar nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver um público animado e caracterizado como diversos personagens de animes, mangás e filmes. O baile temático para fãs de cultura geek aconteceu em Belém e gerou diversas reações.

O registro foi feito durante a festa Animandrake, no dia 17 de agosto, que mistura o universo geek com uma setlist eclética que vai do funk ao rock. O vídeo foi publicado por uma das atrações do evento, a DJ Fayu, que acompanhou as reações do público ao tocar a música de abertura do anime Saint Seiya — mais conhecido no Brasil como "Os Cavaleiros do Zodíaco".

"E eu que toquei essa no baile otaku da minha cidade", diz a legenda do vídeo, que mostra a plateia indo à loucura assim que a música começa tocar, com algumas pessoas formando uma roda punk, típica de shows de rock.

Entre os cosplays na plateia, é possível identificar alguns personagens icônicos como Homem-Aranha, Coringa e Sakura, de Naruto, que aparece usando uma camisa do time do Remo. A animação do público chamou a atenção de internautas, que deixaram diversos comentários positivos sobre o evento. "Que vibe maravilhosa!! Queria estar aí", comentou um usuário. "Olha essa pistaaaaa, o pessoal tá muito feliz", disse outro. No entanto, a festa também gerou reações negativas, com alguns internautas criticando a temática.

Nas redes sociais do Animandrake, a organização reforça que o objetivo é criar um "espaço seguro, inclusivo e acolhedor" para todos os tipos de público, especialmente para aqueles que se identificam com a cultura otaku e geek.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)