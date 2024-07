VÍDEO: Motoqueiro tenta cumprimentar Homem-Aranha, leva 'fora' e cai no chão

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um motoqueiro que tentou interagir com um animador vestido de Homem-Aranha, mas acabou levando um "fora" e caindo no chão. O ocorrido aconteceu durante uma carreta com personagens de filmes e desenhos que animavam a população pelas ruas.

Tudo começou quando o Homem-Aranha começou a interagir com pedestres e motoristas. O animador dançava e se divertia, arrancando risadas de quem passava por ali. A festa, no entanto, tomou outro rumo com a chegada de um motoqueiro em uma lambreta branca.

VEJA MAIS

O rapaz, claramente empolgado com a presença do super-herói, estacionou a moto e tentou cumprimentar o Homem-Aranha. Ao estender a mão, no entanto, o animador se virou e continuou andando, deixando o motoqueiro para trás. Desequilibrado, o rapaz acabou caindo no chão.

O vídeo, que já acumula milhares de visualizações, rendeu muitos comentários divertidos. "Nem ajudou o cara a levantar. Com um Homem-Aranha desse nem precisa de vilão", brincou um internauta. "O inimigo da vizinhança KKKK", comentou outro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)