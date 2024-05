VÍDEO: Menino viraliza após escalar porta e ficar paralisado com medo de descer

O vídeo de um menino escalando uma porta viralizou na internet na última semana. A mãe do menino, a nutricionista e criadora de conteúdo, Amanda Corrêa, mostrou o momento em que seu primogênito escala a entrada de um dos cômodos da casa, mas não consegue descer. No vídeo, o garoto aparece desesperado, com medo de sair daquela posição, enquanto a mãe ri da situação. Cabe à avó o trabalho de ajudar o neto. A idosa se coloca em baixo da criança e pede para que ele se posicione sobre a cabeça para que o garoto consiga descer.

As imagens já somam mais de 161 mil visualizações e não mostram o que acontece depois: se o garoto consegue descer ou não. Nos comentários do post, os internautas se divertiram com a situação: "Por que TODA criança faz isso? Vem no script?", escreveu uma. "Quem nunca fez isso na infância, não teve infância 😂😂😂", publicou outra. "SOCORRO AKAKAKAKAKAKK, A VÓ SACRIFICANDO A COLUNA PARA SALVAR O NETO", disse outra.