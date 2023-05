Criança de 10 anos pula muro para buscar pipa e é atacada por cães

No domingo (21/5), ocorreu um incidente no bairro Jaqueline, na região norte de Belo Horizonte (MG), onde um garoto de 10 anos teve que ser levado ao hospital após ser atacado por cães em um terreno. A situação ocorreu quando o menino decidiu pular o muro do lote em busca de uma pipa, sendo surpreendido pelos animais que o morderam.

Segundo relato do garoto à Polícia Militar, ele foi informado sobre a presença de "papagaios" naquela área e, por isso, decidiu pular o muro. Entretanto, no momento em que o fez, encontrou-se com dois cachorros de grande porte que o atacaram. Ao tentar retornar pulando novamente o muro, foi mordido pelos animais.

Após o incidente, o proprietário do terreno, ao entrar em contato com a PM, informou que o lote é de tamanho considerável e cercado, porém, encontra-se danificado naquela parte, tornando a propriedade mais vulnerável. Ele ressaltou que não autorizou o garoto a pular o muro, uma vez que não estava em casa naquele momento.