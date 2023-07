'Fala, patinho!' Menino de 7 anos vira sensação na web com gírias do Pará enquanto amigo empina pipa

Um garoto identificado como Cristiano, 7 anos, ganhou seguidores repentinamente após criar umas gírias próprias e também mostrar que domina a atividade de empinar pipa. "Fala, Patinho" é uma das principais gírias que usa e que vem ganhando a graça dos seguidores. Até nesta quarta-feira (12), o garoto já estava com mais de 47 mil seguidores no perfil @ospipeiros2023 do Instagram.

Em seu perfil no Instagram, o garoto diz que a gíria "Fala, Patinho" foi criada a partir do jogo "Pipa Combate" e com todo esse jeito irreverente ele vem conquistando as redes sociais. Vários pipeiros de Belém já procuraram o garoto para marcar uma partida de pipa.

VEJA MAIS

A rede social foi criada pela mãe do garoto. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato para obter mais informações e aguarda resposta.