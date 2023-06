Empinar pipa acende alerta para riscos de acidentes durante o verão

A cultura de empinar pipa pelas ruas nesse período do ano segue sendo preocupante, pois embora tenha lei que proíbe a venda de linhas de cerol para a atividade, muitos usuários dessa brincadeira seguem desobedecendo. A Equatorial Pará já registrou 1.801 ocorrências em todo o estado, de janeiro a maio de 2023, causadas por conta dessa atividade. O dado representa uma redução de 15,80% em comparação ao mesmo período de 2022, quando foram registrados 2.139 casos, no entanto, os números ainda preocupam.

Na análise geral de 2022, os números totais foram de 7.031 ocorrências, com os maiores índices registrados nos meses de junho e julho. As pipas ficam enroscadas na rede elétrica e podem provocar desgastes nos fios, e levar a curtos-circuitos em dias úmidos. “Na tentativa de resgatar uma pipa enroscada na fiação, também pode ocorrer desligamentos no fornecimento, além de causar acidentes. É que, caso a pipa fique presa em um equipamento da rede elétrica, a pessoa pode tomar um choque de até 34.500 volts”, alerta Éder.

As pipas causam o rompimento dos cabos pelas linhas que usam cerol, também conhecida por chilena. Mas além dos perigos que causam com relação à rede elétrica, a prática também provoca outros acidentes.

Na semana passada, o professor de química Pietro Tomazi, 25, sofreu cortes no pescoço e na mão direita por linhas de cerol, enquanto dirigia a motocicleta. O acidente aconteceu quando o professor trafegava pela Camillo Vianna, no bairro do Curió- Utinga, em frente ao Parque-Utinga.

O corte foi profundo e uma pessoa que estava nas proximidades prestou socorro a Pietro, que foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento da Sacramenta. Ele levou 12 pontos no pescoço e outros 10 na mão.

Usuários seguem desobedecendo a lei

O uso de cerol (mistura de cola, limalha e vidro moído) ou da “linha chilena” é considerado crime pelo Código Penal Brasileiro. No passado, o Estado do Pará proibiu o uso, armazenamento, fabricação e venda de linhas com cerol, por meio da lei nº 9.597, de 20 de maio de 2022.

A medida tem o intuito de prevenir os constantes acidentes com pedestres e condutores de moto e ciclistas. Mas na tarde desta quarta-feira (28), a reportagem percorreu por algumas ruas de Belém e flagrou jovens e crianças empinando pipa. No Portal da Amazônia, Yuri Santos, 22, morador do bairro do Jurunas, diz que desde a infância adere a prática de empinar pipa.

"Eu sei que não pode, mas o certo é fiscalizar quem vende o cerol. Eu procuro ter cuidado, pois sei do perigo. Mas o certo é ter fiscalização com quem faz a venda", diz o jovem. Ele acrescenta que nunca presenciou nenhum tipo de acidente e que percebe que hoje a prática vem desaparecendo.

"As crianças de hoje não brincam mais na rua, hoje as brincadeiras são outras", observa o jovem. Yuri também acrescenta que costuma participar de festivais de pipa, que geralmente ocorrem no Portal da Amazônia e é realizado com toda a segurança.

A reportagem solicitou para órgãos públicos da Segurança Pública do Pará dados sobre apreensões de linhas de cerol e prisões por confecções, mas até o fechamento da matéria as informações não foram repassadas. Já a Secretaria de Saúde do Estado (Sespa), informou que o sistema DataSus não realiza a estratificação de acidentes causados por pipas.

Saiba os riscos de empinar pipas perto da rede elétrica



– Não solte pipas em canteiros centrais de ruas, avenidas, rodovias ou qualquer lugar onde exista fluxo de veículos;



– Linhas metálicas não devem ser usadas no lugar da linha comum. Nunca use cerol ou a linha “chilena”, elas são proibidas por lei e causam acidentes;



– Não utilize papel alumínio na confecção da pipa. É perigoso, pois este material em contato com os fios provoca curtos-circuitos;



– Caso a pipa enrosque nos fios, é melhor desistir do brinquedo. Tentar recuperá-la representa sério risco, assim como tentar remover a pipa com canos ou bambus;



– Não solte pipa em tempo nublado, principalmente se estiver com chuva. Ela pode funcionar como para-raios, conduzindo energia;



– Não é indicado subir nas lajes das casas para empinar pipa, qualquer distração pode causar uma queda;



– Tenha cuidado com ciclistas e motociclistas, pois as linhas não podem ser vistas e linhas de cerol ou reforçadas podem causar graves acidentes.