Grupo Liberal anuncia fase de expansão com investimentos em TV, rádio, jornal e redes sociais

Em um novo momento de expansão do Grupo Liberal, o segundo semestre de 2025 será marcado por resultados de investimentos e avanços de suas várias plataformas de conteúdo, levando suas emissoras de TV e rádio, portal, jornais e redes sociais a firmar uma presença mais forte e ampliada em 20 municípios de referência, localizados em todas as regiões do Pará. “Depois de termos equipado toda a TV Liberal, recentemente, agora o grupo expande suas ações às várias regiões do Estado”, planeja Ronaldo Maiorana, CEO do Grupo Liberal.

Para além de Belém, o Grupo Liberal agora anuncia que está levando o alcance de seus veículos e plataformas digitais a Abaetetuba; Altamira; Ananindeua; Barcarena; Bragança; Cametá; Canaã dos Carajás; Castanhal; Itaituba; Jacareacanga; Marabá; Monte Alegre; Paragominas; Parauapebas; Redenção; Salinópolis; Salvaterra; Santarém; Soure e Tucuruí.

TV Liberal em nova fase

“A nossa emissora foi toda mudada. É uma TV Liberal totalmente nova, com equipamentos modernos, como se fosse inaugurada agora de novo”, destaca Ronaldo Maiorana sobre os recentes investimentos feitos na mais tradicional e reconhecida emissora do Pará, que é afiliada à TV Globo. “Esse é o maior investimento feito pela TV Liberal em 50 anos, desde 1975”, pontua o presidente executivo do Grupo Liberal.

“A TV Liberal mudou recentemente todo seu parque tecnológico. Hoje conta com um transmissor novo, um novo sistema de alimentação de energia, com novos geradores e no-breaks, além de um novo complexo de exibição de programação apta à tecnologia Central Casting. Investiu-se também em novas câmeras de estúdio, câmeras para externas e uma nova ilha de edição”, detalha Alan Vale, Diretor Financeiro do Grupo Liberal.

A renovação e o pioneirismo é uma constante nos quase 80 anos de atividades dos veículos do Grupo Liberal - desde a fundação do jornal O Liberal, em 1946, e sua aquisição por Romulo Maiorana, em 1966. Basta lembrar que, quando a TV Liberal iniciou suas atividades, em 1976, já surgiu como a primeira emissora com transmissão a cores de todo o Norte e Nordeste do Brasil.

De lá para cá, várias transformações já foram vivenciadas pela emissora, da virada das transmissões analógicas à chegada da TV digital no Brasil e a outras novíssimas inovações tecnológicas.

CEO do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, reforça que os investimentos no Grupo Liberal trazem grandes avanços (Foto: Lázaro Magalhães | Especial para O Liberal)

“Hoje o Grupo Liberal está em várias plataformas, distribuindo informação, entretenimento e notícias com credibilidade, e mais está por vir com a tecnologia Central Casting e as inovações para transmissões com qualidade atualizada em TV digital 3.0”, aponta Ronaldo Maiorana.

Tecnologia Central Casting

Em seu mais recente passo para o futuro, a TV Liberal acaba de incorporar a tecnologia Central Casting. Possibilitada pelos avanços da digitalização de conteúdos e inovações em teledifusão, essa nova ferramenta permite a automação da transmissão de conteúdos e a criação de sinais de TV digital personalizados, por várias estações, a partir de uma única central.

Otimizando processos e reduzindo custos, essa ferramenta facilita o gerenciamento em múltiplas plataformas de transmissão. Com isso é possível até personalizar a oferta e a criação de conteúdos voltados a diferentes emissoras - como programas televisivos e anúncios e promoções dirigidos especificamente a municípios escolhidos. “A Central Casting nos permite gerenciar a programação da TV Liberal em todo o Pará, a partir de Belém”, pontua o diretor Alan Vale.

“Podemos fazer uma matéria de qualquer município do Pará, gerenciando-a para que seja exibida, com exclusividade, para qualquer município escolhido, inclusive a própria cidade. Ou em uma cobertura da Feira de Paragominas, por exemplo, programar para que só seja transmitida para uma região específica do Estado”, exemplifica Ronaldo Maiorana. “Essa tecnologia começa a operar em menos de três meses. E isso já permite também uma agilidade muito maior ao nosso jornalismo e ao nosso conteúdo de entretenimento”, pontua.

Área dos equipamentos na TV Liberal (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

TV Liberal 3.0

Mais recentemente, outros novos investimentos já previstos na pauta da emissora levarão, em breve, a TV Liberal a um salto de tecnologia, passando a sua atuação como TV digital 2.0 para a nova geração da DTV+ 3.0. Conhecido como o novo padrão da TV 3.0 no Brasil, a chamada DTV+, é uma evolução da TV digital aberta no País, com lançamento comercial previsto para 2026 nas grandes capitais brasileiras.

Com essa nova onda de evolução, a TV Liberal estará entre as emissoras nacionais alinhadas com a nova geração da TV digital aberta, oferecendo melhor qualidade de imagem (de 4K a até 8K) e até a possibilidade de experiências com som imersivo e recursos interativos - e integrando ainda a transmissão digital aos recursos da conectividade com a internet.

Além de maior qualidade digital de imagem, os recursos da DTV+ 3.0 abrem portas para uma maior interatividade com as transmissões.

Parque gráfico e novas plataformas

O Grupo Liberal investiu também, recentemente, em uma nova rotativa Goss para seu parque gráfico, como parte de um planejamento de expansão da presença de seu jornalismo impresso a todas as regiões do Pará – com o jornal Amazônia, o jornal O Liberal e para além dos cadernos regionais já encartados, voltados aos municípios de Marabá, Castanhal, Ananindeua e Barcarena.

Abrigados ainda pelo portal OLiberal.com, com mais de 4 milhões de pageviews mensais, os conteúdos da redação integrada do Grupo Liberal alcançam hoje também mais de 15 plataformas de redes sociais - e em todas elas o grupo figura como líder de audiências, do Tik Tok e YouTube ao Instagram – onde, inclusive, o perfil de O Liberal está próximo de alcançar um milhão de seguidores.

“Além de outras localidades do País e do exterior, todas essas plataformas conseguem atingir nosso Estado na sua integralidade, com capacidade de distribuir notícias, conteúdos de entretenimento e anúncios instantaneamente”, assevera Ronaldo Maiorana. “Nossos clientes, leitores, espectadores, nossas audiências querem ser informados de uma guerra na Europa, mas também querem saber do preço da carne na esquina da casa. E eles querem receber conteúdos de qualidade e integrados, no momento em que precisam e no formato que preferem."

Com relação às multiplataformas do Grupo Liberal, a diretora de Redes Sociais e do portal OLiberal.com, Mary Tupiassu, adianta que uma das principais novidades para a audiência são conteúdos trabalhados de forma integrada com o site e voltados ao consumo mobile. “Estamos trabalhando com o alinhamento da marca do Grupo Liberal hoje com o Mobile First, com o jornalismo mobile. Isso é respeitar o comportamento de consumo da audiência nas múltiplas plataformas”, destaca.

“E diante disso, a gente tem pensado, cada uma das plataformas do grupo, de uma maneira muito específica, mas integradas entre elas. Estamos preparando novidades, algumas que a gente não pode falar ainda, mas eu tenho absoluta certeza de que a nossa audiência vai ser surpreendida com inovações. O resultado final é a compreensão do que a audiência precisa, e dar para a audiência aquilo que ela precisa nesses múltiplos formatos”, acrescenta Mary. Sobre o esperado para esse novo momento, Mary avalia: “A expectativa é uma revolução. E fazer uma revolução com toda a base, com toda a experiência, com toda a seriedade e ética jornalística do Grupo Liberal”.

O CEO do Grupo Liberal reitera: “Agora, os investimentos são em integração e convergência, para levar nossos jornais, portal, TV, rádios e redes sociais a todos os locais onde estamos presentes no Pará, inclusive com a possibilidade de oferta de serviços para possibilitarmos que outros sites possam se abrigar no nosso portal”, planeja.

“Sabemos que os investimentos em tecnologia são importantes, mas eu também acredito em pessoas, nos nossos colaboradores. E temos, hoje, uma grande equipe, com uma diretoria muito afinada e motivada, para fazer um jornalismo de qualidade e um entretenimento muito bom, investindo também muito na cultura local”, reitera Ronaldo Maiorana.

AVANÇO DO GRUPO LIBERAL

Municípios do Pará:

Abaetetuba

Altamira

Ananindeua

Barcarena

Bragança

Cametá

Canaã dos Carajás

Castanhal

Itaituba

Jacareacanga

Marabá

Monte Alegre

Paragominas

Parauapebas

Redenção

Salinópolis

Salvaterra

Santarém

Soure

Tucuruí