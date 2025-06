Belém terá evento Experience Running; Grupo Liberal lança multiplataforma para COP 30

Dia do Mídia

Durante o Mídia Connection, evento especial promovido pelo Grupo Liberal em comemoração ao Dia do Mídia, um dos destaques foi o painel que reuniu Aline Viana (diretora de Mercado), Ney Messias (diretor de Entretenimento e Web Rádio), Mary Tupiassú (diretora de Conteúdo do Portal e Redes Sociais) e a jornalista Bel Soares. No bate-papo, foram abordados temas estratégicos como Branded Content, a COP 30, os números da audiência das multiplataformas do Grupo Liberal e as novidades que vêm por aí, entre elas, os projetos Repórter Elétrico, Palco Liberal e a Feira Domenica.

Reunião de profissionais do Grupo Liberal durante o Mídia Connection (Divulgação)

Um encontro que reafirma o compromisso do Grupo Liberal com a inovação, a informação de qualidade e a valorização do mercado publicitário local.

Inovação

Franklin Rocha, Cynthia Rocha, Samanta Miranda e Matheus Pantoja (Divulgação)

A Angatu Clinical reuniu convidados em um evento especial para apresentar um avanço promissor no universo da estética médica. O Dr. Franklin Rocha, a Dra. Cynthia Rocha, a vice-presidente Dra. Samanta Miranda e o presidente Dr. Matheus Pantoja (foto) lançaram oficialmente o protocolo de Rejuvenescimento Facial Global com o exclusivo peeling Renuvion J-Plasma, tecnologia inédita na região Norte. O novo procedimento une inovação e resultados eficazes no tratamento dos sinais do envelhecimento, reafirmando o compromisso da clínica com excelência, ciência e bem-estar.

Evento

Paloma Conduru (Divulgação)

Belém vai entrar no ritmo da corrida. No dia 27 de julho, a capital paraense será palco do Porto Track&Field Experience Running, evento que promete movimentar o domingo de quem ama esporte, saúde e qualidade de vida. A largada será às 6h da manhã, com saída e chegada no estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará.

Com mais de 14 anos de atuação à frente da franquia Track&Field em Belém, Paloma Conduru (foto) assina a realização do evento na cidade, que chega como parte do consagrado circuito nacional da TFSports. A proposta vai além da corrida tradicional, unindo performance, bem-estar e lifestyle em uma experiência completa. As inscrições já estão abertas no app TFSports. As vagas são limitadas. Acompanhe as novidades no perfil do Instagram (@trackfieldbelem).

COP 30

Com o mote "Importantes transformações, grandes narrativas!", o Grupo Liberal lançou sua cobertura multiplataforma exclusiva da COP 30, evento global que será sediado em Belém. A proposta é aprofundar o debate sobre os impactos e oportunidades da conferência climática, com conteúdo de qualidade, olhar amazônico e distribuição em todas as plataformas do grupo: impresso, digital, rádio, vídeo e redes sociais.

O projeto conta com patrocínio de grandes marcas como Hydro, Agropalma, Natura, Atacadão, Sistema OCB/PA, Banco da Amazônia, Sebrae, Fiepa, Equatorial Energia, entre outros, além do apoio da Vale.

A campanha reforça que “a mudança começa com a informação”, posicionando o jornal como referência na cobertura de temas estratégicos para o futuro da região.

Agro

A plataforma Belém Negócios realizou mais uma edição de sucesso do seu circuito de eventos, desta vez com o tema “Agro na COP30”, reunindo empresários, advogados, autoridades, representantes de instituições e especialistas que atuam diretamente no setor agropecuário.

O encontro teve como anfitriões o fundador da plataforma, Rodrigo Soupe, e o escritório Xerfan Advocacia, e aconteceu em um ambiente de troca de ideias e fortalecimento de conexões estratégicas para o futuro da Amazônia. Um dos destaques da noite foi a presença do secretário estadual de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, Dr. Giovanni Queiroz, (foto) que contou sua história umbilical com o agro.