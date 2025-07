Belém recebe ação de saúde com serviços especializados e mais de 850 procedimentos neste sábado

Belém recebeu, neste sábado (5), o mutirão nacional “Dia E – Ebserh em Ação”, iniciativa do programa Agora Tem Especialistas, promovida pelos ministérios da Saúde e da Educação, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Na capital paraense, os atendimentos foram realizados no Complexo Hospitalar Universitário João de Barros Barreto e no Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS-UFPA), com a oferta de 852 procedimentos especializados, incluindo 38 cirurgias, 554 exames e 260 consultas em diversas especialidades.

Os mutirões visam ampliar a capacidade de atendimento da rede pública de saúde, reduzindo a fila de espera por serviços especializados. Com foco em áreas prioritárias do programa – como oncologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e saúde da mulher -, a mobilização foi nacional, destinada a milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), para os quais tinham a expectativa de realizar 10,3 mil cirurgias eletivas, consultas e exames previamente agendados.

Ação Foto: Marco Loli | Ministério da Saúde Foto: Marco Loli | Ministério da Saúde Foto: Marco Loli | Ministério da Saúde Foto: Marco Loli | Ministério da Saúde Foto: Marco Loli | Ministério da Saúde Foto: Marco Loli | Ministério da Saúde Foto: Marco Loli | Ministério da Saúde Foto: Marco Loli | Ministério da Saúde Foto: Marco Loli | Ministério da Saúde Foto: Marco Loli | Ministério da Saúde

Atendimentos

O mutirão deste sábado em Belém foi acompanhado pela secretária adjunta da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), Lucilene Martins, e pela assessora de gabinete da Secretaria de Atenção Especializada (Saes) do Ministério da Saúde, Lena Peres. A programação também contou com a participação da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma).

Durante a ação, também foi realizado atendimento para os povos indígenas, a partir da regulação municipal e estadual, como destaca Lena Peres. “A gente espera continuar com esses mutirões para que a gente possa dar força para terminarmos todas as esperas que tem para consulta, exame, cirurgia, ou seja, dar mais acesso e a gente promover uma diminuição no tempo de espera. A gente tem tido uma parceria muito forte entre governo federal, municipal, estadual e, principalmente, com ações para a população indígena”, afirma Peres.

“É muito importante a gente ver realmente o programa em ação. Percebemos populações que eram invisibilizadas, que tinham uma dificuldade de acesso à média e alta complexidade, indo desde consultas com especialistas, exames e cirurgias, e, hoje, a gente vê que estão conseguindo ter acesso”, acrescenta a secretária adjunta da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), Lucilene Martins.

Ação integrada

O hospital particular Beneficente Portuguesa, que também integra o “Agora Tem Especialistas”, contou com um mutirão de atendimentos regulados pela Sesma, que vai contribuir ainda mais para reduzir a fila de espera da saúde. Somados entre os três hospitais, de acordo com a Sesma, a expectativa era realizar mais de 700 atendimentos em diversos tipos de especialidades médicas aos pacientes que aguardam por atendimento há meses e/ou anos.

Mobilização nacional

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também destaca a importância da iniciativa. “Serão 45 hospitais universitários mobilizados em todo o país, com a maior variedade de procedimentos já ofertada em um único esforço nacional do SUS. Nunca tivemos algo tão diverso, tão abrangente e com tanta capilaridade”, enfatiza o titular da pasta.

Padilha ressalta e lembra da parceria com o Ministério da Educação e a Ebserh. “O envolvimento dos hospitais universitários federais, coordenados pela Ebserh, é decisivo para garantir a formação de novos especialistas e a ampliação da capacidade de atendimento à população”, afirma.