Universidade La Salle chega à Ananindeua e Região Metropolitana de Belém com vários cursos EAD

O Polo EAD da Universidade Unilasalle Ananindeua, que teve sua abertura oficial no dia 23 de outubro, recebeu um coquetel de lançamento, na noite desta quinta-feira (30), para apresentar à comunidade de Ananindeua e toda Região Metropolitana de Belém o espaço educacional, que ficará localizado no Colégio La Salle Ananindeua, na Av. Hélio Gueiros, no bairro do Coqueiro. A cerimônia contou com a participação de autoridades municipais, secretários, alunos e a da organização da instituição.

Dulcinea Alves, diretora do Colégio La Salle Ananindeua e representante do Polo EAD La Salle, expressou sua grande expectativa em relação ao empreendimento. Ela destacou que o acesso à educação superior terá impactos significativos na qualidade de vida, empregabilidade e na capacitação profissional da região. “Queremos gerar qualificação para a região e esperamos contribuir para o Estado do Pará, especialmente para Ananindeua”, afirmou.

Nesse primeiro momento, serão oferecidos 25 cursos de graduação e 30 cursos de pós-graduação, abrangendo áreas como administração, engenharia, pedagogia e letras. A Universidade La Salle, integrante da Rede La Salle com mais de 300 anos de tradição educacional em diversos países, é reconhecida por sua excelência acadêmica, metodologia inovadora, programas de intercâmbio e infraestrutura de ponta. Sendo uma das 10 melhores universidades privadas do país, a instituição destaca-se por cursos avaliados e reconhecidos com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC).

A diretora também ressaltou a adaptação à tendência híbrida, impulsionada pela pandemia, e anunciou planos futuros para a implementação de cursos semipresenciais e presenciais, proporcionando uma ampla gama de opções educacionais.

O Irmão Lassalista Valdir Leonardo da Silva, educador da Rede de Educação La Salle, enfatizou a extensão da atuação educacional em Ananindeua, cobrindo desde a educação infantil até o ensino superior. Ele compartilhou a visão da instituição de ser um espaço privilegiado na formação de agentes para a construção de uma sociedade mais humana e fraterna, guiada por princípios e valores cristãos.

“Nosso desejo é sempre ofertar uma educação de qualidade para o município ,não queremos ser mais um polo em Ananindeua. Queremos ser espaço privilegiado de formação de agentes de construção de uma sociedade mais humana e fraterna”, declarou.

Jolse Quinto, pedagoga e Diretora Geral da Escola de Governança Pública de Ananindeua, participou do evento em representação ao Secretário Thiago Matos. Ela destacou a importância desse passo para Ananindeua, ressaltando que mais conhecimento significa mais desenvolvimento para a região.

“Ananindeua tem universidades, mas quanto mais, melhor. Para fazer com que o servidor que more em Ananindeua ele não tenha que ultrapassar o território, os limites de Ananindeua, para ter que ir à Belém se qualificar. Se nós temos um local que ofereça isso, que ele estude em Ananindeua”, acrescentou a pedagoga.

Ramon Barreto, estudante de pedagogia na modalidade EAD, expressou sua honra em inaugurar o Polo no Colégio La Salle. Ele ressaltou a flexibilidade do ensino a distância, que se adapta à agenda agitada de um Irmão Lassalista, permitindo uma organização eficiente do tempo de estudo.

“Para mim é uma honra estar inaugurando o Polo no Colégio La Salle, participando de uma formação cristã e humana. As minhas expectativas são as melhores, com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui juntos”, disse o universitário.