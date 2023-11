Aulões de revisão e tira-dúvidas atraem estudantes de Belém na reta final para o Enem

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano batendo à porta, instituições de ensino em todo o País intensificam a oferta dos aulões abertos ao público para revisão de conteúdo. Eventos como esse são muito procurados por estudantes, já que para a maioria, o exame é o passaporte para o ensino superior.

O Colégio La Salle, localizado no bairro do Coqueiro, foi uma das instituições que promoveu um desses aulões, na tarde desta quarta-feira (1º), abordando temas cobrados nas disciplinas do primeiro dia de provas, e também preparou um momento de descontração.

Segundo Danilo Pinheiro, auxiliar de Marketing e Relacionamento do La Salle, o aulão foi realizado com conteúdos relacionados às áreas de conhecimento que serão exploradas no primeiro dia de provas do Enem, como Linguagens Códigos e suas Tecnologias e Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

“Os professores prepararam o aulão para os estudantes da instituição e aproveitamos para abrir o evento também a pessoas da comunidade externa, convidando uma escola aqui do bairro. Foram quase cinco horas de aula, das 14h30 às 19h, fora do horário normal de aulas”, afirma Danilo.

Além de permitir aos estudantes esclarecer muitas dúvidas, ao final do aulão foi realizada uma programação mais descontraída para ajudar os estudantes a relaxarem.

“Após as aulas e a revisão final para o Enem, eles (alunos) participaram de uma programação com a pastoral da escola. Como é uma escola católica que trabalha com diversos públicos, hoje teve uma atividade no laboratório com o foco no emocional dos estudantes. Eles participaram de uma roda de conversa e também de uma dinâmica de relaxamento, onde puderam ouvir uma palavra de incentivo”, explica.

Preparação para o Enem

Esse é o primeiro ano que a instituição de ensino oferece o aulão aos estudantes. Além da revisão desta quarta-feira, na próxima semana haverá outro aulão com enfoque no segundo dia de provas do Enem, voltado às áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.