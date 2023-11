Enem 2023: confira dicas de alimentação para evitar dor de barriga na prova

Na contagem regressiva para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, o foco não deve se limitar apenas aos estudos, mas também à preparação física e mental. Entre os desafios que os estudantes enfrentam durante o exame, desconfortos digestivos podem ser preocupantes. Para evitar a famosa dor de barriga, a alimentação adequada pode prevenir problemas gastrointestinais, assim como melhorar o desempenho cognitivo e reduzir o estresse pré-prova.

De acordo com a nutricionista Aline Reis, de Belém, a melhor dieta a adotar, para que o candidato não fique ansioso, é não fazer alteração drástica na alimentação. “Neste momento tão próximo à prova, a dieta ideal para não ficar ansioso é justamente não fazer dieta restritiva, visto que a restrição alimentar, dependendo do perfil da pessoa, pode piorar quadros de ansiedade, ainda mais quando há associação com outro gatilho, que, no caso, é a prova do Enem. Não restringir grupos alimentares é fundamental”, explica.

“Evite restringir algum grupo de alimentos ou nutrientes, como, por exemplo, os alimentos fontes de carboidratos ou gorduras, visto que todos os nutrientes são importantes para manter o corpo e mente funcionando bem e qualquer restrição neste momento pode ocasionar efeitos adversos”, destaca.

A escolha dos alimentos é fundamental para que o aluno consiga ter, de fato, uma preparação efetiva. Segundo Aline, carboidratos são os alimentos que estimulam o foco e concentração.

“Nosso cérebro utiliza como fonte de energia a glicose. Então, para estimular o foco e concentração, é importante consumir alimentos que são fontes de carboidratos; de preferência, alimentos que contenham carboidratos de boa qualidade, como as frutas, legumes e verduras. Alguns exemplos interessantes são as batatas (inglesa ou doce), macaxeira, banana, maçã, arroz, entre outros, os quais, além de fornecerem carboidratos, também fornecem vitaminas e minerais, essenciais para o funcionamento do nosso corpo”, afirma a especialista.

Alimentos que não estejam familiarizados a comer devem ser evitados, pois podem causar desconfortos. “Evite consumir alimentos de procedência duvidosa, de locais que não priorizam uma boa higiene e refrigeração”, pondera.

Dia da prova

Para a manhã do dia da prova, a nutricionista explica que o ideal é fazer uma refeição completa para manter o aluno saciado por mais tempo. “No dia da prova, priorize fazer refeições completas. Antes da prova, faça um almoço que contenha alimentos que são fontes de carboidratos, proteínas, como carnes, ovos, peixes, frango, feijões etc, além de legumes crus e/ou cozidos. Além disso, não esqueça de se hidratar antes e durante a prova”, indica.

Já para o momento do exame, a especialista afirma que alimentos como frutas, sanduíches feitos em casa, castanhas, biscoitos com sementes e oleaginosas são as melhores opções que o aluno deve evitar levar alimentos que necessitem de congelamento ou refrigeração, além dos alimentos fritos com muita concentração de açúcar refinado. A nutricionista alerta, ainda, para a hidratação: “Não esqueça da sua garrafinha de água, ela é fundamental para manter seu corpo funcionando”.

Outro fator que pode atrapalhar durante o exame é a ansiedade. Há casos em que o candidato queira comer muito e outros em que não queira comer nada. Aline explica que sentir ansiedade é comum, mas que a preparação pode fazer toda a diferença.

“É normal a pessoa se sentir ansiosa durante uma prova tão importante, o ideal é ela identificar como essa ansiedade interfere no seu hábito alimentar antes da prova e ir realizando o manejo dessa ansiedade nos meses anteriores, mas caso a pessoa identifique níveis maiores de ansiedade em períodos muito próximos à prova, ela pode optar por levar alimentos que funcionem como comfort food (alimento que traz conforto), em pequenas quantidades, para ser consumido nesse momento”, diz Aline.

“No caso de não conseguir comer, é interessante fazer uso de alimentos líquidos, como vitaminas e sucos, visto que são melhores tolerados quando há redução do apetite. É importante evitar ‘brigar’ com a ansiedade, entendendo que ela faz parte deste momento e manejando para impactar o menor possível no momento de responder à prova”, completa Aline sobre as ações personalizadas que ajudam no foco na busca pelos objetivos no Enem.