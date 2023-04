Colégio La Salle Ananindeua ressalta a importância de investir na prática esportiva na escola

Que a prática esportiva traz benefícios para a vida de todo ser humano, isso todo mundo já sabe. Mas quando esse tipo de atividade é vinculada à rotina escolar, os ganhos para a saúde, bem-estar físico e mental, são ainda maiores. Afinal, ter a chance de entrar no universo do esporte desde bem cedo, principalmente na escola, traz diversas vantagens para os alunos. O Colégio La Salle Ananindeua destaca a importância de investir em uma escola que tem como uma de suas bases a prática esportiva.

O esporte exerce um papel fundamental na formação infantojuvenil, já que auxilia no desenvolvimento físico, motor e cognitivo, além de atuar em aspectos emocionais e sociais dos alunos. Isso mostra a importância de escolhar uma instituição que investe na prática esportiva e oferece uma estrutura de qualidade, atendendo a necessidade dos alunos e os eventos esportivos realizados pela escola.

"A escolha de uma instituição que prioriza o esporte é como ter um aliado imprescindível no processo de formação dos nossos jovens. Ter esses requisitos, hoje, é um diferencial, haja vista que a prática esportiva traz inúmeros benefícios, nas só no desenvolvimento motor, mas sim um conjunto como um todo, aliando corpo, mente e o social", destaca o professor de educação física do Colégio La Salle Ananindeua, Breno Torres.

No Colégio La Salle Ananindeua o esporte é utilizado como prioridade, tornando-se um grande parceiro nas atividades educacionais realizadas diariamente na instituição. Além disso, a prática esportiva proporciona uma melhor aproximação entre escola e família.

"O esporte é nosso aliado no dia a dia, juntando o educacional com o esportivo, buscando agrefar um relacionamento da família e escola. Nos sentimos muito felizes de estarmos nesse processo de ambos", explica Bruno.

Amistosos do Colégio La Salle

Os amistosos esportivos trazem uma série de benefícios para os estudantes e auxiliam diretamente na aquisição de valores como integração, cooperação, comprometimento com sua equipe, respeito aos adversários, entre muitos outros aprendizados que refletem na vida dentro e fora de qualquer competição.

O Colégio La Salle Ananindeua incentiva a participação de seus alunos em competições esportivas por meio de amistosos, como o de futsal sub-14/17. O objetivo da instituição é ampliar ainda mais as competições de futsal, para equipes de outras categorias, como sub 7, 8, 9 e 12, além das equipes de vôlei e judô.

"Os amistosos são formas de ajudar no aprendizado de nossos atletas, haja vista que só com o treinamento diário não conseguimos alcançar uma boa rodagem da equipe (organização de quadra e sistemas de jogos), e os amistosos acontecem com outras instituições e até mesmo clubes. Com eles conseguimos desenvolver vários aspectos, mas o mais essencial é a construção de um grupo. Isto faz com que possamos ter um grupo vencedor", finaliza o professor do Colégio La Salle Ananindeua.