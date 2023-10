Universidade La Salle realiza lançamento de polo EaD em Ananindeua

Conquistar um diploma e uma melhor colocação no mercado de trabalho, sem dúvidas, é o sonho de uma grande parcela da população brasileira. O ensino a distância vem contribuindo, ao longo dos últimos anos, com a formação de milhões de estudantes. A UniLaSalle, considerada uma das 10 melhores universidades privadas do país, chegou em Ananindeua. A instituição inaugurou, no último dia 23, um polo EaD na Região Metropolitana de Belém.

A UniLaSalle tem como objetivo principal educar e formar pessoas qualificadas por meio de valores consistentes e de uma educação de qualidade, contribuindo para a promoção de uma sociedade mais igualitária, fraterna e participativa.

A unidade da UniLaSalle Ananindeua se destaca no mercado pela qualidade no ensino, oferecendo aos alunos uma metodologia diferenciada, programas internos e uma infraestrutura completa, garantindo um melhor aprendizado teórico e prático. Não é à toa que a instituição está entre as melhores do país e possui cursos avaliados e reconhecidos com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC).

"A UniLaSalle está comprometida em elevar o padrão da educação superior no Estado do Pará, proporcionando um ambiente de aprendizagem enriquecedor e oportunidades inovadoras para os alunos. Com uma abordagem focada na excelência acadêmica, nossa universidade visa capacitar os estudantes para se tornarem líderes inspirados e impulsionadores de mudanças positivas em suas comunidades e além", destaca o responsável pela comunicação e marketing da UniLaSalle Ananindeua, Ronison Gonçalves.

Cursos e infraestrutura

Com uma infraestrutura moderna e com docentes qualificados, o polo EaD da UniLaSalle chega em Ananindeua oferecendo uma vasta opção de cursos de graduação e pós-graduação. Entre eles, estão os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Licenciatura em Pedagogia, entre outros.

O ambiente virtual de aprendizagem da UniLaSalle é diferenciado e garante experiências únicas aos alunos, que podem interagir com os professores. "O aluno assiste aulas assíncronas e síncronas com os mesmos professores do presencial da Unilasalle Canoas. Terão acesso aos materiais didáticos do curso, realiza atividades, questões e exercícios para fixação dos conceitos. O aluno também terá quatro encontros ao vivo com o tutor da disciplina e o material didático elaborado pelo mesmo tutor", explica Ronison.

Para o próximo ano, o projeto da instituição é implementar a escola de Educação Física e Saúde na modalidade de ensino semipresencial. E para 2025, a ideia é implantar grande parte dos cursos oferecidos pela UniLaSalle na modalidade presencial.

O polo da UniLaSalle Ananindeua conta com laboratório de engenharia e química, biblioteca, salas de aula, auditório e mini auditório, centro esportivo, sala maker, sala de multimídia, laboratório de informática e ampla área verde.