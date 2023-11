Colégio La Salle Ananindeua 'recria' Conferência da ONU para estimular aprendizado de alunos

O Colégio La Salle Ananindeua, localizado na Av. Hélio Gueiros, no bairro do Coqueiro, será palco hoje, 21, e quarta-feira, 22, de um evento único e enriquecedor: o Projeto SINU - Simulação de uma Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU). A iniciativa, promovida pelo espaço educativo, visa estimular o protagonismo juvenil e proporcionar aos alunos uma experiência imersiva e educativa. Durante o evento, que começa às 19h, os jovens assumirão o papel de diplomatas dos diversos países membros da ONU, discutindo temas contemporâneos e desenvolvendo suas habilidades de pesquisa e formulação de políticas externas. A abertura do evento terá um show cultural.

Segundo o professor Ribamar Brown, que leciona geografia e sociologia na instituição, além de fazer parte da organização, o Modelo de Simulação Interna das Nações Unidas do La Salle Ananindeua (SINULA) faz parte de um movimento educacional atitudinal de aproximação de estudantes à dinâmica e temas internacionais.

“O cenário de sua criação corroborou para a relevância do objetivo da simulação enquanto projeto pedagógico, buscando potencializar o espírito da resolução pacífica de conflitos. Desde então, o modelo é replicado mundialmente, em âmbitos internacional, nacional e até mesmo internamento em escolas e universidades”, acrescentou o educador.

Ribamar explica que o SINULA reproduz o funcionamento da ONU a partir da simulação de discussões em comitês temáticos, tornando-se uma importante ferramenta de educação global e protagonismo dos alunos, no diálogo intercultural e no desenvolvimento de habilidades interpessoais dos estudantes.

“Nesse formato os alunos e alunas se deparam com a possibilidade de compreender todos os lados de uma discussão, entendendo os desafios e complexidades envolvidos na tomada de decisões de ordem global, como ocorre na SINULA. A partir dessas discussões, é incentivado o desenvolvimento do senso crítico, da oratória, da argumentação e do posicionamento dos estudantes do Ensino Fundamental e do Médio desde cedo”, afirmou o professor de geografia.

Os grupos de trabalho que participarão do debate estão divididos entre os seguintes temas: as mudanças climáticas e seus impactos socioeconômicos e espaciais na Amazônia, com gancho na COP 2025; a questão ética nos conflitos e ações sociais e de Estado na Faixa de Gaza; cultura alimentar, econômica e pobreza, falando sobre a desigualdade através da fome na África; bioética das vacinas e patentes e combate às pandemias; educação e igualdade de gênero e racional, abordando os direitos humanos internacionais e formação de cidadãos, entre outros assuntos que são importantes na atualidade.

A participação dos alunos no Projeto SINU faz parte de uma série de atividades desenvolvidas pelo Colégio La Salle Ananindeua, incluindo a formação de lideranças, com o objetivo de ampliar os horizontes do corpo discente. As discussões serão conduzidas durante as aulas preparatórias realizadas no colégio, bem como por meio de uma imersão programada para o final de semana, proporcionando aos participantes a oportunidade de utilizar suas habilidades de negociação, retórica, elaboração de documentos e respeito por opiniões e posicionamentos divergentes.

Além dos professores e alunos, participam da atividade a direção Dulcinèia Alves e coordenação Mayanne de Souza, dos professores coordenadores da SINULA a filósofa Yasmim Oliveira, o historiador Anderson Matos e o Ribamar, também a assessora da Secretaria do Meio Ambiente Drª Indara Martins.

Lançamento

O polo de Educação à Distância (EAD) da UnilaSalle Ananindeua, localizado em espaço dentro do colégio La Salle, foi inaugurado no dia 23 de outubro. Para marcar o momento especial, um coquetel de lançamento vai ser realizado no dia 31 de novembro, às 19h. O evento contará com autoridades do município de Ananindeua, como o prefeito Dr. Daniel Santos e secretários.

Agora, a universidade fará parte de um grupo educacional com mais de 300 anos e que já está presente em vários países, a Rede La Salle, com metodologia diferenciadas, programas de intercâmbio e infraestrutura. O espaço educacional está entre as 10 melhores universidades privadas do país. Além disso, possui cursos avaliados e reconhecidos com nota máxima pelo Ministério da Educação ( MEC).