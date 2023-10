Colégio La Salle Ananindeua incentiva o esporte com torneios de integração

O esporte tem um papel fundamental na formação infanto-juvenil, auxiliando no desenvolvimento físico, motor e cognitivo. Além disso, a prática esportiva traz benefícios para a saúde, assim como para os aspectos emocionais e sociais. Na escola, o esporte atua como ferramenta para trabalhar diversos valores e conceitos. O Colégio La Salle Ananindeua entende a importância da prática esportiva no ambiente escolar e destaca os benefícios que as atividades físicas proporcionam aos alunos.

A prática esportiva atua diretamente no desenvolvimento social e emocional dos alunos por meio da interação com colegas da mesma idade. Além disso, por meio do esporte, os estudantes aprendem a trabalhar em equipe a assimilaram diversos valores como a resiliência e a empatia, por exemplo.

"O esporte educacional, quando praticado de forma pedagógica, produz vários benefícios para os estudantes, tais como: o aumento da capacidade cognitiva, o sentido de cooperação e socialização, além de desenvolver nos alunos o espírito de liderança e respeito. O esporte, além de proporcionar lazer e saúde, oferece às pessoas ensinamentos essenciais para uma vida social, gerando, entre grupos sociais distintos, sentimentos de respeito, inclusão, educação, responsabilidade e solidariedade", destaca o coordenador administrativo do Colégio La Salle Ananindeua, Manuel Oscar Gomes.

Para reforçar a importância do esporte para a instituição de ensino, o Colégio La Salle Ananindeua promove, mensalmente, uma atividade de futsal com a participação dos colaboradores, alunos e pais dos estudantes. O objetivo da ação é garantir a interação e inclusão de todos que fazem parte da instituição.

"O intuito é promover momentos de interação e demonstração de que todos somos iguais, independente de etnias, idades, classes e necessidades sociais diferentes", ressalta Manuel.

Além das atividades de futsal, o Colégio La Salle Ananindeua oferece diversas modalidades esportivas para os alunos, como natação, judô, dança, ballet, xadrez e voleibol. A instituição de ensino conta com uma estrutura física ampla, que garante melhor desempenho dos praticantes das atividades, e investe na contratação de profissionais de educação física com formação técnica específica para cada modalidade.

"Nosso centro esportivo é um dos mais modernos e completos aqui da região, com uma quadra poliesportiva nos padrões oficiais, sala para prática de artes marciais, salas para atividades de dança e ballet e espaço específico para o desenvolvimento do xadrez", complementa o coordenador.

Destaque em torneios esportivos

Os torneios esportivos são importantes para o desenvolvimento dos alunos. Durante as atividades, os estudantes e atletas têm a chance de colocar em prática todo o aprendizado das regras desportivas e os conceitos essenciais para o desenvolvimento e crescimento do indivíduo, como o ato de ganhar e perder.

Ao longo deste ano, o ginásio do Colégio La Salle Ananindeua recebeu diversos amistosos, como a Taça Brasil Sub-9 de Futsal, que contou com a participação de equipes de vários estados do país, assim como jogos do Campeonato Metropolitano de Futsal das categorias Sub-7 ao Sub-19. Em dezembro, será a vez da escola sediar a Taça Brasil de Seleções de Futsal Sub-18. Além de garantir a integração social dos alunos, as competições têm gerado bons frutos para os alunos e atletas da instituição.

"No Campeonato Metropolitano, competição organizada pela Federação de Futsal do Pará (FEFUSPA), com a participação dos principais clubes esportivos e escolas da região, fomos vice-campeões da categoria sub-17. Dois dos nossos alunos farão parte do time que representará o Pará na Taça Brasil Sub-16 de Futsal, que será realizada em outubro deste ano, na cidade de Salvador/BA e tivemos a honra de ter um aluno na lista de pré-convocados para Seleção Paraense Sub-18 para disputa da Taça Brasil", finaliza o coordenador do Colégio La Salle Ananindeua.