Sol e praias cheias marcam o terceiro final de semana do veraneio em Mosqueiro

Sol, praia e muita diversão. O terceiro final de semana do mês de julho trouxe de volta à Ilha de Mosqueiro um grande fluxo de veranistas. Na manhã deste domingo (17), muita gente aproveitou o dia de sol firme e céu aberto para curtir as praias da 'Bucólica', como Chápeu Virado, Farol, Paraíso, Marahu e Ariramba. A movimentação animou principalmente os comerciantes locais, que tiveram as expectativas superadas em relação aos finais de semanas anteriores.

Longe dos banhistas que desfrutavam do relax aproveitando o dia de sol para se refrescar com um banho de rio, a família da servidora pública Leidineite Ferreira Lopes, de 33 anos, que veio de Irituia, escolheu um local mais reservado na praia do Chapéu Virado para se refugiar do calor e curtir o dia na praia. Sob a sombra das árvores e longe do burburinho dos banhistas, a turma aproveitou para fazer um churrasco ali mesmo, à beira da rampa de acesso à faixa de areia. No cardápio, carne de boi e de porco, macarrão, arroz e aquela farofinha especial, tudo preparado e trazido de casa para poupar gastos extras.

“Nós estávamos em Belém, na casa da minha irmã, e escolhemos vir para Mosqueiro por ser mais perto da capital e também porque queríamos sossego para passear com as crianças. Mas aqui não está muito tranquilo, não”, ironizou Leidinete, que esperava menos movimento.

Mesmo com muita gente seguindo o exemplo da família de Leidinete, que optou por levar o próprio lanche ou almoço de casa, o vendedor ambulante Rosivan não deixou de oferecer seus produtos aos veranistas. Ele costuma percorrer toda a extensão da praia do Chapéu Virado vendendo bolos de pote e comemorou o aumento da freguesia, que voltou a lotar o balneário após a pandemia. Após dois anos, essa foi a primeira vez que o uso das máscaras foi liberado no mês de julho e o público pode circular livremente.

“Muita gente está vindo pra Mosqueiro e as pessoas estão consumindo bastante. As vendas aumentaram em relação aos últimos dois finais de semana e estou conseguindo faturar uma média de mil reais por cada um desses períodos. Está sendo bem positivo”, afirmou o vendedor.

O tenente bombeiro militar Evandro Aleixo, escalado para o plantão deste domingo (17) na praia do Chapéu Virado, também avaliou que a movimentação dos banhistas foi bem maior em relação ao últimos finais de semana, o que aumenta também a preocupação com a segurança, principalmente das crianças. “Já tivemos ocorrências de crianças desaparecidas, mas, todas foram devolvidas aos pais rapidamente. Felizmente, não registramos tivemos nenhum afogamento até o momento”, alegou o tenente.

Quanto ao uso de linhas com cerol na praia, o tenente Aleixo garantiu que a Polícia Militar, juntamente com a Guarda Municipal, estão fazendo rondas e alertando a população para evitar acidentes.