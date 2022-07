Vai à praia? Confira os cuidados com a pele que são essenciais durante o verão

As saídas da cidade para aproveitar as praias e balneários são frequentes durante as férias de verão, mas acendem um importante alerta sobre os cuidados que devem ser colocados em prática para evitar problemas de pele, como melasma, dermatites e insolações. Além disso, é importante que a hidratação e o uso de bons protetores solares não sejam esquecidos, sempre mantendo constância nos métodos que ajudam a diminuir os riscos de doenças.

A médica dermatologista Suzanne Vianna concedeu entrevista ao Grupo Liberal comentando as principais formas que os veranistas podem aproveitar os dias que ainda restam de folga sem prejudicar a saúde e dando dicas de como colocar as prevenções em prática. Confira:

Quais os principais cuidados que as pessoas devem ter com a pele durante o verão?

Durante o verão, eu falo que são três pontos bem fundamentais. Primeiro: proteger contra o sol com o uso de protetor solar e alguns protetores de barreira. Segundo: a hidratação da pele com cremes e, por fim, a hidratação da pele também com a ingesta hídrica.

Para evitar queimaduras, qual o uso correto dos protetores solares? Qual o intervalo entre as aplicações e qual fator deve ser optado?

Antes de colocar a roupa, eu sempre oriento que o paciente coloque o protetor solar no corpo todo, no rosto, cabelos e lábio. Reaplicar a cada duas horas, ou após os mergulhos ou suor excessivo. Um fator de proteção para se expor ao sol, eu digo a partir de 50. Para as peles mais brancas e sensíveis, o ideal é que seja cada vez mais próximo do fator 99. Pacientes que têm manchas na pele, eu oriento que faça uso do protetor solar também com cor no rosto.

Quais os perigos para a pele das marquinhas forçadas com fita isolante?

O uso dessas fitas para pegar sol tem muito risco de pegar dermatite, causar bolhas, deixar a pele fragilizada porque vamos estar arrancando aquela fita em um segundo momento. Então, o ideal é que não se exponha ao sol.

Queimaduras, bolhas e a frequência cardíaca são sinais de alerta para buscar ajuda profissional (Ivan Duarte/O Liberal)

Quais os sinais de alerta que o corpo dá indicando que é preciso procurar um especialista?

O principal alerta quando eu falo em relação ao verão, é em relação à insolação. Ver que a pele ficou extremamente queimada, o aparecimento de bolhas, até para sintomas sistêmicos, como o aumento da frequência cardíaca, uma necessidade maior de ingesta de água. Isso já é um sinal de que você pegou uma quantidade maior de sol do que realmente deveria.

As blusas com filtro uva e uvb funcionam mesmo?

Sim, elas funcionam. Mas sempre tem que ficar ligado na forma como eles orientam quanto à lavagem do produto. Com o tempo, se não for feita uma lavagem adequada, ela vai perdendo a qualidade. Elas funcionam como uma proteção solar de barreira mesmo, ela vai impedir que o sol queima a pele, porque ela vai estar protegendo, ela vai repelir o sol como se fosse um protetor solar. Mesmo com o uso da blusa, eu oriento que a pessoa faça uso do protetor solar por baixo. A blusa é um acessório a mais.

O contato da pele com areia e água da praia oferece riscos?

Oferece riscos para os pacientes que têm uma certa sensibilidade na pele e oferece risco a partir do momento que você mergulha na água e não faz a reposição do protetor solar em seguida. Tem algumas doenças que a areia pode transmitir, a gente sabe que pode dar aquela larva migrans, algumas coisas que são contaminações que tem na areia e pode acontecer na pele também.