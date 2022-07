Saída de Belém rumo aos balneários tem movimentação tranquila neste domingo (17)

Apesar da grande quantidade de banhistas nas principais praias de Mosqueiro (PA), a movimentação na saída de Belém foi tranquila no início da manhã deste domingo (17), e sem registro de grande congestionamento. Os motoristas que escolheram a maior ilha da capital para aproveitar o terceiro final de semana das férias de julho longe do estresse do centro urbano, não tiveram grande dificuldade para chegar ao seu destino.

De acordo com o agente de trânsito, Rosemiro Maués, funcionário de plantão na barreira do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), não foi registrado nenhum acidente com vítimas ao longo da manhã e início da tarde. Para continuar garantindo a segurança da população, ele afirmou que os agentes seguem trabalhando com a conscientização dos turistas e banhistas sobre os perigos de dirigir embriagado.

Como o final do mês de julho está se aproximando, o aguarda afirmou que a tendência é que haja, sim, maior movimentação de veículos pelo município. O grande deslocamento de carros e motos registrado neste final de semana foi esperado pelos agentes. Rosemiro alertou para um possível engarrafamento nas próximas horas do dia, entre 16h e 17h, momento em que os veranistas estão saindo das praias e seguindo rumo a capital.

"Pode existir engarrafamento na saída de Mosqueiro, porque a BR está em obra e todas as saídas dos balneários devem coincidir", alertou.