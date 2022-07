Pessoas com Deficiência participam de ação e recebem banho acessível em praia de Mosqueiro

A Prefeitura de Belém realizou do banho acessível para Pessoas com Deficiência (PCD) neste sábado (16), em Mosqueiro.

A ação aconteceu no final da praia do Farol. As informações são do Agência Belém.

As equipes da a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) montaram uma estrutura para receber os banhistas. Os equipamentos contavam com duas cadeiras anfíbias que são adaptadas para receber PCDs.

O trabalho consistia da seguinte forma: o banhista era levado até a água com uma cadeira de rodas apropriada para areia e que flutua na água.

Morador do bairro do Carananduba, em Mosqueiro, Renato Lopes, de 35 anos, possui dificuldade de locomoção. O jovem aproveitou a oportunidade para tomar um banho na praia do Farol. "Facilitou muito, até porque é a única forma que as pessoas com necessidades especiais têm de tomar banho na praia, porque não tem a mínima condição de irmos sozinhos, corremos risco até de um acidente, de afogamento, agora desse jeito a nossa acessibilidade fica mais fácil”, comemorou.

Segundo a Sejel, o banho acessível vai seguir durante o mês de julho e em outros períodos do ano.

“Isso são projetos, são planejamentos da prefeitura, por meio da Sejel, para dar dignidade e direito. Pretendemos que essa ação não seja somente no mês de julho, mas que a gente possa fazer um projeto pra ser contínuo, uma vez ao mês, duas vezes, para que a gente possa proporcionar pra eles esse direito do banho acessível. Não só olhar e apreciar, mas que eles possam participar também. Ainda temos ações para o próximo fim de semana e pretendemos que se estenda até o último final de semana de julho", explicou a secretária Carolina Quemel.