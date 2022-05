Rodoviários e empresários buscam consenso em torno da proposta do TRT 8

A audiência de conciliação entre rodoviários e empresários do transporte coletivo de Belém, que acontece neste momento na sede no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), teve novo intervalo para negociação. A pedido do presidente do Sindicato dos Rodoviários de Belém, Altair Brandão, representantes das duas partes estão reunidos em uma sala à parte para avaliar a última proposta apresentada no Pleno do TRT e tentar por um fim ao impasse que mantém a suspensão do serviço em toda a Região Metropolitana.

Essa proposta abrange o pagamento de 4% de reposição salarial agora em maio, mais 3% em 60 dias, retroativos a 1º de maio e vinculados à desoneração municipal (isenção de impostos ppor parte da Prefeitura de Belém), e mais 5% relacionados à desoneração de tributos estaduais (ICMS do combustível)). A proposta que for retirada em consenso na Justiça do Trabalho será submetida à apreciação dos rodoviários em assembleia geral a ser realizada ainda na noite desta quarta-feira.

A paralisação dos rodoviários atinge 19 linhas de transporte público e afeta a população que depende os coletivos urbanos em Belém, Ananindeua e Marituba.