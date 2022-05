Rodoviários e empresários analisam proposta do Ministério Público do Trabalho e TRT8

Representantes dos rodoviários e das empresas que fazem o transporte coletivo na Região Metropolitana de Belém estão reunidos em audiência de conciliação realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT 8ª) para definir os rumos da paralisação, que já caminha para o terceiro dia.

VEJA MAIS

Neste momento, os rodoviários analisam a proposta apresentada pelo procuradora do Ministério Público do Trabalho, Gisele Góes, juntamente com presidente do TRT 8ª Região, desembargador Gabriel Velloso Filho.

A proposta prevê o pagamento de 4% de reposição salarial a partir de 1º de maio, 3% de reposição a partir de 1º de julho (decorrente da isenção de impostos pela Prefeitura de Belém) e mais 5% referente à desoneração de tributos pelo Governo do Estado (ICMS do combustível). Com isso, seriam alcançados os 12% de reposição salarial pretendidos pelos rodoviários.