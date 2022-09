Prazo para solicitar instalação de palcos e praticáveis para Trasladação e Círio termina na quarta

O prazo para a solicitação de instalação das estruturas de palcos e praticáveis ao longo dos trajetos da Trasladação e do Círio termina nesta quarta-feira(28), como informa a Prefeitura de Belém. A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) tem orientado a população sobre como funciona o procedimento desde o começo do mês, buscando a tranquilidade durante os eventos do Círio 2022. Até agora, mais de 40 pedidos foram registrados pela Seurb.

A Prefeitura informa que, no começo deste mês, foi explicado em coletiva como está sendo feita a solicitação de equipamentos, como praticáveis, palcos, palanques e tapumes no trajeto do Círio, para empresas, Imprensa e órgãos públicos.

Instalação

Os interessados devem informar para à Seurb como as estruturas vão ser instaladas, o cronograma de montagem e desmontagem, além da autorização de órgãos patrimoniais, como a Fundação Cultural de Belém (Fumbel), Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e do Corpo de Bombeiros Militar. Informações gerais do projeto e o registro de trabalho do engenheiro também devem constar na documentação.

‘’Após o começo do trâmite, a nossa equipe vai até o local solicitado para realizar a marcação, tendo junto a autorização e um croqui (esboço) com a nossa marcação de autorização do que foi pedido pelo usuário’’, explicou a diretora do Departamento de Análise e Fiscalização da Seurb, Giselle Scopel.

"A autorização de praticáveis e outras estruturas ao longo do trajeto do Círio é necessária, pois estamos falando de um espaço que é público. As solicitações funcionam de acordo com a legislação do Código de Postura da Prefeitura Municipal e devem ser cumpridas por todos’’, alertou a diretora.

O prazo das autorizações segue somente até quarta-feira (28). Elas podem ser realizadas pelo email: oficioscirio@gmail.com. A Seurb também disponibilizou o telefone (91) 98417-9429 (WhatsApp e ligações) para qualquer dúvida em relação ao processo.