Círio 2022: trajetos de romarias serão apresentados nesta terça (27)

Os trajetos das 13 romarias oficiais do Círio de Nazaré 2022 serão apresentados, na noite desta terça-feira (27), pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) à imprensa. O encontro será no auditório Dom Vicente Zico, no Centro Social de Nazaré. Todos os roteiros detalhados sobre as procissões, organização dos eventos e atendimentos de pontos de saúde, bloqueios de ruas e mapas serão apresentados.

Para que as 13 romarias oficiais e os demais eventos religiosos e culturais saiam conforme o planejado, a Festividade do Círio 2022 conta com a mobilização de 25 entidades, entre órgãos públicos de Belém, Ananindeua, Marituba, Governo do Estado e do Governo Federal, ligados às áreas de trânsito, turismo, segurança pública, economia e saúde. Os planejamentos deste ano devem ser comentados pela Diretoria da Festa de Nazaré, já que é um Círio histórico, por ser a edição 230 e por retornar após dois anos de pandemia de covid-19.

Na quarta-feira (28), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai apresentar os planos da operação "Círio 2022", que incluem as duas procissões que contam com apoio direto da corporação: o Traslado para Ananindeua (que ocorre no dia 7 de outubro) e a Romaria Rodoviária (que será na véspera do Círio, dia 8). Neste ano, essas procissões também voltam a ocorrer nos formatos originais, com rápidas paradas para homenagens e com trajeto como costumava ser.