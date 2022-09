Encontro reúne cerca de 250 guardas da retaguarda da Berlinda de Nazaré

Enquanto os estudantes faziam a redação, cerca de 250 guardas de Nossa Senhora de Nazaré, estavam concentrados no salão principal do Centro Social de Nazaré, na manhã deste domingo (25).

Vice-coordenador da 'Guarda', Álvaro Couto informou que o encontro tratava-se de uma manhã de espiritualização específica para o grupo que acompanha a berlinda, o principal carro das romarias por conduzir a imagem da padroeira dos paraenses.

"A gente tem uma ideia de força na retaguarda, né, mas a gente tenta colocar que precisamos fazer o nosso trabalho com o olhar para o fiel que está ali. Então é fazer o isolamento, com a força no braço e o coração suave, para as pessoas externarem a fé, os pedidos", disse Álvaro Couto,

A programação especial para os guardas que atuam no entorno da berlinda começou às 9h, e seguiria até às 11h. Houve leitura da Palavra, cânticos, e momentos de reflexão.

"A gente hoje está com o padre Assis (reitor da Basílica de Nazaré, Francisco Assis Maria de Oliveira), ele é o nosso presidente e está fazendo uma pregação para que nós possamos, todos, fortalecer a nossa fé", disse Couto.

Ele afirmou, ainda, que os guardas têm condutas a serem respeitadas. "É preciso ter claro que a gente, guarda, tem de ter obediência numa estrutura deste tamanho que é o Círio", acrescentou Álvaro Couto.

Ele informou que 500 homens estão habilitados para a equipe de retaguarda da berlinda, alguns, por motivos de trabalho, entre outros, não conseguiram participar da reunião neste domingo.