Marinha faz treinamento com embarcações e militares para o Círio Fluvial

Em preparação ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré deste ano, em que os eventos coordenados pela Arquidiocese de Belém e Diretoria da Festa de Nazaré retornarão ao formato presencial, a Marinha do Brasil promoveu, nesta sexta-feira (23) pela manhã, um treinamento paro o Círio Fluvial. A Romaria Fluvial será realizada no dia 8 de outubro, ou seja, no sábado da véspera da Grande Romaria do dia 9 pelas ruas de Belém.

No Círio Fluvial, embarcações de portes diferenciados seguem um navio da Marinha com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, a partir do Distrito de Icoaraci em direção ao Porto de Belém, com chegada na área da Escadinha na Estação da Docas. O evento é bem expressivo por reunir, entre outras atrações, devotos amazônidas que costumam usar barcos e outros tipos de transporte fluvial para locomoção entre cidades da região.

Treinamento

O treinamento da Marinha nesta sexta-feira ocorreu nas águas da Baía do Guajará, em Belém, com embarcações e militares que participarão do Círio Fluvial. O foco da ação foi aperfeiçoar o esquema de execução e a segurança da navegação das embarcações que participarão do evento.

A ação foi realizada em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, o Grupamento Fluvial da Polícia Civil do Pará, Praticagem, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Belém (SAMU) e a Cruz Vermelha Brasileira – Pará.