Para gamers e gateiros: Lan house oferece jogos e interação com gatos; entenda

Você já ouviu falar de uma lan house voltada para gamers e que tenha um espaço para interação com gatos? Em Belém, será possível jogar online e ainda interagir com gatos que têm um quarto próprio, na "X2 Gaming - CatLan", que será inaugurada nesta sexta-feira (1º). A estudante de administração e empreendedora Roberta Borges, de 23 anos, trouxe a proposta para a cidade e conta como resolveu unir a paixão gamer com a alma gateira.

VEJA MAIS

O local abriu na quinta-feira (30) apenas para dez pessoas sorteadas pela conta do Instagram da CatLan, que puderam experimentar os computadores e terem a oportunidade de serem os primeiros clientes a interagir com os bichanos.

Roberta explica que a ideia surgiu após uma viagem para São Paulo, onde viu diversas possibilidades de entretenimento que faltavam para Belém. Frequentadora de lan houses, a jovem empreendedora viu a oportunidade de inovar na cidade:

“Indo para outras lan houses aqui da cidade eu vi que tinha muita coisa a melhorar, então eu decidi criar a minha própria, com meus próprios valores e com interação com os gatos”, explica.

Espaço de interação com gatos

A "X2 Gaming" é a primeira lan house do Brasil a oferecer interação com os bichanos. Rengar, Deagle e Jett são três gatos irmãos, adotados após a estudante ver que um amigo estava precisando encontrar um lar para os pets. Na lan house, os animais têm um espaço livre para interação, mas Roberta pondera: “Nós temos uma regra: que os gatos tenham o espaço deles. Então se eles não quiserem, a gente pede para as pessoas não forçarem a interação. A gente, apesar de oferecer essa interação, respeita muito o espaço dos gatos”.

VEJA MAIS

A inovação, além de proporcionar o acolhimento dos bichanos em uma moradia limpa, alimentação e brinquedos, também é saudável para os humanos: “A interação também serve como uma terapia. Jogar online estressa muito, então os gatos ajudam muito contra estresse, depressão, ansiedade. Esse também é o motivo da ideia de uma lan house com gatos”, disse a estudante de administração.

Quem esteve no local durante a tarde desta quinta-feira, aprovou o ambiente. Amanda Cavalcante tem 18 anos e é estudante de fisioterapia, começou a jogar durante a pandemia. “Eu gosto de jogar, jogo com frequência. Jogo com meu namorado, conheci meu namorado por conta dos jogos. Eu normalmente jogo com ele, vim aqui porque gostei da ideia da lan house e gosto muito de animais”, disse Amanda.

Além dos jogos e gatos, serão oferecidos jogos de tabuleiro e venda de lanches e bebidas.

Profissão streamer

O namorado de Amanda, Jefferson Albuquerque (19), também foi sorteado para a pré-estreia da "X2". Ele é streamer (profissão em que a pessoa joga online e interage virtualmente com pessoas que o assistem) nas horas vagas, e estudante de ciência da computação. Ele conta que foi streamer por muito tempo, enquanto fez parte de um time de e-sports.

VEJA MAIS

“Foi minha primeira profissão por um tempo. Eu fiz parte de um time, a NTS, de Valorant. Eu estava como substituto/streamer. Passei muito tempo, evolui. Eu gosto dessa área. É uma área que me identifico muito e prezo, porque acho que posso ir longe”, disse “Jeff”, como é conhecido.

Ele conta também que seu sonho é ser pro-player de Valorant, ou seja, jogar profissionalmente o jogo: “O foco é ser pro-player de Valorant, jogo que mais me identifico. Como o time não foi pra frente, os computadores voltaram pra ‘game house’. Acabei ficando sem computador, mas agora tô voltando a jogar. Jogo em lan house, vou vender algumas e vou juntar dinheiro pra comprar um computador e continuar ‘indo’. Sonho é trabalhar com e-sports”, explicou o estudante de ciência da computação.

O cenário de e-sports no Brasil e na região Norte

Jeff explica que o Brasil tem uma boa estrutura para os times profissionais de jogos eletrônicos, mas na região Norte não é a mesma coisa: “O cenário nacional é bom. Eu acredito que o regional falta bastante. O Valorant é um jogo muito recente. Eu não acho que o regional seja muito bom, ainda, porque é recente”. Mas ele afirma que não pretende parar por conta desse problema, e que já existem times da região jogando em alto nível nacionalmente.

VEJA MAIS

“Tem um ex-time, com outros integrantes, que jogaram a série A da Gamers Club. Bateram de frente com times grandes, e são bons. O que dificulta é que Belém, na região Norte, é questão de ping, é falta de incentivo, mas em compensação temos muita vontade, sempre tivemos muita vontade”, afirma Jeff.

X2 Gaming será um espaço de acolhimento à diversidade

A empreendedora Roberta Borges afirma que a "X2" será um espaço de acolhimento para todas as minorias, que às vezes não encontram um local confortável para se divertir e interagir com os amigos: “Eu já vi várias coisas absurdas, as pessoas gritam e falam. Já ouvi muitas conversas ruins do meu lado. A gente quer ser um espaço que acolha essas pessoas, uma coisa que acho que ainda falta muito em Belém", conta a estudante.

Amanda explica que também já passou pelos mesmos problemas por ser mulher, mas que se sentiu acolhida na CatLan e que pretende voltar mais vezes:

"Eu acho que a comunidade gamer é muito machista. Eu já passei por várias situações bem desconfortáveis jogando, de desrespeito, onde denunciei esse tipo de pessoa. Mas acho que apesar disso, é um mundo que a gente ainda pode mudar. Achei aqui um lugar super assim, que me acolheu muito bem, cheguei aqui e fui muito bem tratada por todos, achei o espaço muito legal”, explicou Amanda.

Como vai funcionar a X2 Gaming?

A CatLan vai abrir para o público nesta sexta-feira (1º). No mês de julho, o preço para cada hora jogada será de R$ 6, diminuindo conforme a quantidade de horas compradas. Além disso, o estabelecimento funcionará 24 horas.

Nos famosos “corujões”, onde as pessoas podem passar a madrugada jogando, é preciso reservar antecipadamente uma vaga, no valor de R$ 24, onde o cliente terá acesso ao computador de 21h às 6h. Jogos de tabuleiro também são oferecidos por R$ 2, além da possibilidade de um “corujão” dos jogos, por R$ 10. Para mais informações, acesse a conta no Instagram do estabelecimento clicando aqui.