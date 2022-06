Seleção brasileira se classifica para a Copa do Mundo de futebol virtual, disputada na Dinamarca

O Brasil se classificou neste domingo (19) para a FIFAe Nations Cup 2022, a Copa do Mundo virtual do jogo. A seleção garantiu sua vaga ao bater o Peru por 4x2 (placar agregado) nas semifinais das eliminatórias sul-americanas. A seleção canarinho será representada por Paulo Henrique “PHzin”, Klinger Castro, Pedro Resende e Gabriel Crepaldi, sob o comando do técnico “Gabgol”.

VEJA MAIS

Além do Brasil, se classificaram nas eliminatórias sul-americanas a Argentina e o Peru. A seleção brasileira teve a chance de vencer a final contra os argentinos, mas perdeu a primeira partida por 4x1 e não conseguiu reverter o placar na segunda partida, que ficou 2x0 para o Brasil.

Seleção brasileira classificada para a FIFAe Nations Cup 2022 (@FIFAe/Twitter)

O Peru venceu a seleção chilena por 5x2 (no placar agregado) e garantiu a última vaga na disputa do terceiro lugar. O mundial de FIFA terá início no dia 27 de julho, na Dinamarca, e vai até o dia 30 do mesmo mês. A somatória dos prêmios para as seleções é de 400 mil dólares, aproximadamente 2 milhões de reais.

Confira a lista dos países classificados para a FIFAe Nations Cup 2022, a Copa do Mundo do jogo de futebol:

Dinamarca

Coréia do Sul

India

Japão

Singapura

Portugal

Alemanha

Polônia

Holanda

Inglaterra

Espanha

Suécia

Escócia

Israel

Itália

França

Emirados Árabes

Marrocos

Cazaquistão

México

Canadá

Argentino

Brasil

Peru

O grupo e os dias, horários e times contra quem a seleção brasileira vai jogar ainda serão definidos. A Copa do Mundo do jogo virtual não teve as edições de 2020 e 2021 por conta da pandemia de covid-19. Somente uma edição da competição foi disputada, em Londres, na Inglaterra, em 2019. Na ocasião, a França foi campeã e a seleção brasileira chegou até as quartas de final, eliminada pelos franceses.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)