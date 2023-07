CBLOL: fundador da Los Grandes ironiza responsabilidade e fala sobre técnico coreano: ‘Deu ruim’

Fundador da organização brasileira Los Grandes, o streamer e influenciador digital Rodrigo “El Gato” fez comentários bastante ácidos a respeito da atual situação do seu time no CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends.

Atualmente na 8ª posição do campeonato, a equipe teve uma leve recuperação nas últimas semanas mas ainda não convenceu a torcida. Em uma transmissão ao vivo, El Gato falou sobre a atual situação da equipe e ironizou a sua responsabilidade no atual cenário da organização no CBLOL.

“Vou fazer o quê? Vou lá com uma cinta para bater nos caras? Vou alterar o time de novo?”, perguntou o streamer. Segundo El Gato, o atual treinador da equipe teria sido contratado por pedidos da torcida. Seok-hee “Stardust” é coreano e, segundo o fundador da LOS, o melhor que poderia ter sido contratado pela equipe com o orçamento disponível.

Apesar da qualidade de Stardust, o trabalho do coreano no Brasil não foi muito bem recebido pelo fundador da LOS: “O coreano chega e fala: ‘Eu quero que troque isso e isso’. Eu vou fazer o quê? Eu obedeci o coreano. Deu ruim! Agora eu sou o culpado de novo”, ironizou El Gato. Veja o momento do desabafo:

LOS precisa de mais para chegar a fase eliminatória

Atualmente a Los Grandes soma apenas quatro vitórias na competição, em 12 rodadas já disputadas. A equipe precisa de uma reviravolta para conseguir chegar a fase eliminatória do CBLOL, tendo em vista que a 6ª colocada, INTZ, já soma sete vitórias, restando apenas seis jogos a serem disputados na competição.

As únicas vitórias da LOS foram contra a KABUM! Esports e Liberty, as duas piores equipes do campeonato, ambas com uma vitória apenas. As principais críticas contra a organização se dão por conta das diversas mudanças feitas no elenco, que ficou em 3º lugar no primeiro split deste ano, mas trocou diversas peças da equipe antes e durante o segundo split de 2023.

Mudanças prejudicaram a dinâmica do time

Um dos principais astros do time, Filipe “Ranger”, já havia declarado no início deste ano que esperava construir uma boa equipe a longo prazo, para chegar mais forte ao segundo split deste ano. Não foi o que ocorreu: somente nos últimos meses, cinco peças da equipe foram alteradas.

Antes do início do segundo split, o top laner coreano Tae-min “Hirit” foi substituído pelo brasileiro Felipe “Boal”, que não desempenhou bem nas primeiras rodadas e foi trocado por Leonardo “Hidan”, que jogava na equipe de base da LOS.

Também no início do segundo split, Ranger substituiu Vinícius “zay” na função de suporte, deixando a jungle, que ficou para Gang-yun “Trick”. O coreano também foi substituído no início da competição, jogando em seu lugar Gustavo “enel1”, também da base da LOS.

As diversas mudanças não foram bem recebidas pela torcida e nem mesmo pelos jogadores. Em junho, a mãe do atirador Lucas “Netuno” publicou uma mensagem em sua conta do Twitter onde dizia que seu filho não via a hora da abertura da janela de transferências, caso que foi desmentido por Netuno, que afirmou que a mãe via a situação com paixão e “de fora”.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)