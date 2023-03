Counter-Strike 2: veja quando vai sair e como fazer parte do teste antecipado; vídeo

O “Counter-Strike 2”, também chamado de “CS 2”, foi anunciado pela desenvolvedora Valve nesta quarta-feira (22). O jogo de tiro em primeira pessoa mais popular do mundo será atualizado ainda em 2023.

Quando vai sair o CS 2?

A atualização gratuita do “Counter Strike: Global Offensive" deve ocorrer no período de inverno do hemisfério norte. Entretanto, alguns jogadores terão o privilégio de testar o jogo de maneira antecipada, de acordo com alguns fatores estabelecidos pela desenvolvedora. São eles:

Tempo de jogo recente nos servidores oficiais da Valve;

Trust factor (fator de confiança): quantidade de denúncias por trapaças pode influenciar;

Situação da Conta Steam: nível da conta, quantidade de tempo da existência e tempo de uso podem ser algumas das variáveis.

Como fazer parte do teste antecipado do CS 2?

Os escolhidos serão definidos nesta quarta-feira, 22 de março. Para saber se você foi selecionado, basta acessar a tela principal do jogo, que indicará o convite. Será necessário realizar um cadastro para baixar o beta. Até o momento, o teste oferecerá apenas alguns modos de jogo no mapa Dust2, com inclusão de outras possibilidades no futuro.

A desenvolvedora também divulgou um vídeo com alguns detalhes sobre a atualização, que deixou fãs, atletas e influenciadores do cenário com grande expectativa para o Counter-Strike 2. Veja:

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)