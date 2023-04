Morre Clarity, narradora de e-Sports, vítima de infecção no coração aos 24 anos

Narradora e comentarista de e-Sports, Cecília Moraes, conhecida como Clarity, morreu na última quinta-feira (13) aos 24 anos, vítima de uma infecção no coração. A jovem estava internada desde quarta-feira (12) em um hospital de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. A informação do falecimento foi confirmada pela família no último sábado (15).

Clarity era conhecida por sua participação em eventos de Pokémon e era bastante querida pelos fãs do jogo. Nas redes sociais, amigos, jogadores e comunidades de competições de jogos virtuais lamentaram a morte da jovem.

Segundo o namorado de Cecília, Samuel Riboli Santana, ela era uma pessoa "iluminada de amor e carinho". Ele contou que a jovem estava realizando o sonho de narrar competições de Pokémon e que ela era "perfeita" em tudo o que fazia. "Infelizmente, ela não conseguiu viver o sonho dela por muito tempo, mas o amor que estou recebendo da comunidade do Pokémon é tão lindo que mostra que mesmo que por pouco tempo, ela marcou pessoas", disse Santana.

A conta da Pokémon UNITE Championship Series Brazil também prestou uma homenagem à jovem nas redes sociais: "Nossos sentimentos aos amigos e familiares neste momento tão difícil. Seremos eternamente gratos pela paixão e talento que ela compartilhou conosco".