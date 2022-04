Belém terá o primeiro Centro de Treinamento Gamer profissional do Estado

A ADY e-Sports fará o primeiro Centro de Treinamento gemer profissional do Estado. Com a popularização de competições da modalidade, a iniciativa da organização de esportes eletrônicos visa suprir essa necessidade de atletas e seu staff. A meta é que o espaço, localizado no centro de Belém, fique pronto ainda no primeiro semestre deste ano.

De acordo com a organização, o Centro vai conter equipamentos gamers de alta performance, como computadores desktop, mobiliário gamer, periféricos profissionais, internet fibra óptica de alta velocidade. O espaço vai começar a ser construído no início de maio.

“Observei que já estava mais do que na hora de investir no universo gamer, um mercado que vem apresentando ano após ano um incrível e incomparável potencial de crescimento que pouco foi afetado, mesmo durante os desafios da pandemia. Vejo que há muitos jovens super talentosos no estado do Pará em busca de uma oportunidade para se destacar e que ainda temos bastante espaço para o desenvolvimento de projetos realmente profissionais dentro das regiões norte e nordeste como um todo”, disse o Arlan Silva, Diretor Executivo da ADY e-Sports.

Cerca de R$ 100 mil serão investidos na construção do CT. Além disso, um dos objetivos da organização, ainda para este ano, é participar da disputada Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), o maior e mais importante evento de e-sports do Brasil.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)