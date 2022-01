Jogador de FIFA 22 usa Mbappé e Vinícius Jr. na defesa e tem resultados impressionantes; entenda

A velocidade é um dos principais atributos do modo Ultimate Team do FIFA 22. No entanto, um gamer resolveu "adaptar" craques velocistas, que atuam originalmente como atacantes, para jogar em posições defensivas. Os resultados desses experimentos na partida foi chocante.

Em uma publicação no Reddit, o usuário mr_kap_ revelou usar Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Diatta e Gelson Martins como sua linha defensiva no game. O que os jogadores têm em comum, além do fato de atuarem no campo ofensivo, é que seus atributos de velocidade se aproximam da pontuação máxima, 99.

Mesmo com a baixa estatura, porte físico franzino e completa ausência de habilidades defensivas, o jogador revelou que as cartas renderam muito acima do esperado, fazendo com que ele conseguisse 14 vitórias nas 20 partidas disputadas.

Vale lembrar que o FUT Champions é o modo competitivo do FIFA 22, onde os membros da comunidade se encaram todos os finais de semana por premiações no Ultimate Team.