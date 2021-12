Campeonato de Free Fire movimenta município de Ulianópolis

O primeiro Campeonato Municipal de Free Fire de Ulianópolis, no sudeste paraense, ocorreu no último dia 27 de dezembro, no centro de convenções da cidade. A competição contou com 12 equipes finalistas. O time campeão foi o "Tropa do 7", que além do troféu e medalhas, levou para casa R$ 2.500 e uma vaga para disputar a Série B do Parazão.

O segundo colocado foi a equipe "Valhala”, que levou a premiação de R$ 1.000 e uma vaga para a Série C do Campeonato Paraense de Free Fire. O terceiro lugar ficou com o time "Real Madrid", premiado com o valor de 800 reais.

O evento foi organizado pela Prefeitura de Ulianópolis e teve transmissão ao vivo no youtube da prefeitura. Com o sucesso da competição, a live se tornou a segunda maior do canal.