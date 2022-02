O que comer em Belém? Conheça os pratos ‘top 10’ da culinária paraense

As comidas típicas de Belém do Pará são conhecidas pelo sabor regional rico em cores e aromas, que misturam ingredientes da culinária dos povos indígenas, africanos e portugueses. Quem visita a capital paraense, geralmente, costuma se encantar pela paisagem da cidade, e não resiste à convidativa gastronomia diversificada do Estado. Pensando nisso, montamos uma lista com os dez pratos típicos que você precisa provar quando vier à passeio:

VEJA MAIS

O que comer em Belém do Pará? Conheça quais são as melhores comidas da culinária paraense:

Vatapá

Vatapá é um creme amarelado feito com farinha, leite de coco, dendê e camarão (Reprodução/Redes sociais)

O vatapá paraense é feito com um creme à base de camarão, farinha de trigo, leite de coco, azeite de dendê, cheiro verde e sal. Além de uma variedade de temperos a gosto. Todos os ingredientes são cozinhados juntos em uma panela. O creme amarelado é servido com arroz, jambu e mais camarões. E, claro, com molho de pimenta.

Tacacá

O tacacá é um iguaria indígena servido na cuia com caldo de tucupi, jambu, goma de tapioca e camarão (Reprodução/ Redes sociais)

O tacacá é servido dentro de uma cuia e preparado com um caldo amarelado à base de mandioca, o famoso tucupi, preparado com goma de tapioca, camarão e jambu. A iguaria é de origem indígena.

Maniçoba

Maniçoba é muito servida no Círio de Nazaré. A maniva precisa ser levada ao cozimento por aproximadamente sete dias (Reprodução/ Redes sociais)

Apesar da aparência ‘feia’, a maniçoba é a ‘queridinha’ dos paraenses. O prato servido na festividade do Círio de Nazaré é feito com as folhas da mandioca, a maniva, que é trituradas e cozida durante sete dias para retirar a toxicidade da planta e são acrescentados ao caldo pedaços de carne seca e porco dessalgado.

Pato no tucupi

Pato no Tucupi (Cristino Martins / Arquivo O Liberal)

O pato no tucupi, também muito presente no Círio de Nazaré, é feito com apenas três ingredientes: o líquido amarelo fervido da mandioca, a ave e o jambu. O prato é servido com arroz e farinha baguda.

Peixe frito com açaí

O peixe com açaí é um dos pratos mais vendidos no Mercado do Ver-O-Peso, bairro da Campina (Reprodução/ Redes sociais)

O açaí é um dos frutos mais consumidos no Pará. A fruta roxa pode ser servida com ou sem açúcar, acompanhado de farinha baguda, de tapioca ou com frutos do mar, como camarão, peixe, ou carne seca. No Mercado do Ver-O-Peso, um dos pratos mais vendidos é o peixe frito com açaí.

Bolinho de pirarucu

O bolinho de pirarucu é servido como aperitivo e pode ser degustado com molho de pimenta amarela (Reprodução/Redes sociais)

O pirarucu é um dos maiores peixes de água doce do Amazonas, muito popular no Pará. Quando seco e salgado, ele pode ser chamado de "bacalhau” regional. O bolinho de pirarucu é servido como petisco e pode ser degustado com molho de pimenta.

Arroz paraense

Arroz paraense é servido com muito jambu e camarão (Reprodução/Redes sociais)

O arroz paraense tem esse nome por ser feito com ingredientes regionais do Estado: jambu, tucupi e camarão. Ele é servido como uma refeição completa ou acompanhada do vatapá e a maniçoba, substituindo o arroz branco.

Caranguejo

Caranguejo com molho de tucupi e jambu (Reprodução/ Redes sociais)

O caranguejo, ou conhecido popularmente como ‘toc-toc’, é comprado, geralmente nas feiras ao ar livre da cidade, ainda sujo do mangue. Ele é limpo, fervido na água com sal e, em seguida, colocado de molho no tucupi com jambu. Para ser saboreado, as pessoas costumam ‘quebrar’ o crustáceo em partes e ‘retirar’ a carne dele com um mini martelo de metal.

Além de ser servido manualmente, o caranguejo também pode estar presente em sopas, risotos e caldeiras.

Sorvetes de sabores regionais

Sorvete de açaí (Reprodução/ Redes sociais)

Os sorvetes com sabor de açaí, castanha-do-Pará, cupuaçu, tapioca e bacuri ou o 'carimbó' são popularmente conhecidos na cidade. Basta ‘encostar’ em uma barraca de sorvetes para conhecer os sabores regionais.

Café com pupunha

Café com pupunha que pode ser servido no café da tarde (Reprodução/ Redes sociais)

O fruto alaranjado é nativo da região amazônica onde é conhecido como ‘pupunha’. Ele é mais consumido em meados de novembro, dezembro e janeiro, sempre acompanhado do café da tarde. Há quem coma o fruto apenas cozido, com manteiga e sal, ou com geleia de cupuaçu.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)