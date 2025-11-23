'Nossa Senhora nos aponta para Jesus', afirma Arcebispo de Belém durante o Círio de Icoaraci

Durante a celebração do Círio de Nossa Senhora das Graças, na manhã deste domingo (23), em Icoaraci, o Arcebispo de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, destacou o papel de Maria como guia espiritual e modelo de vida cristã. Para ele, a procissão é um convite à reflexão sobre a fé e os ensinamentos de Cristo.

“Nossa Senhora nos aponta para Jesus. Ela faz com que a gente fixe o nosso olhar sobre Jesus Cristo, rei do universo”, afirmou o arcebispo.

Dom Júlio ressaltou que, ao voltar o olhar para Cristo, os fiéis são conduzidos ao discernimento espiritual.

“Olhando para Cristo, nós podemos conhecer qual é a vontade de Deus, o que devemos fazer, como viver nesta vida”, explicou.

Para ele, Maria representa inspiração para os fiéis.

“Nossa Senhora é sempre um modelo de vida cristã para todos nós. Por isso, é sempre uma grande alegria poder celebrar este Círio de Icoaraci”, concluiu.