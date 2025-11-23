Há mais de 30 anos no Círio, Ministério Celebração conduz louvores durante procissão em Icoaraci

Com mais de três décadas de participação no Círio de Nossa Senhora das Graças, o vendedor Cleverson Feitosa reforça o papel da música como expressão de fé durante a procissão realizada neste domingo (23), em Icoaraci. Ele integra o Ministério Celebração, grupo responsável pelos cânticos que acompanham a caminhada dos devotos. Neste ano, para tornar a romaria mais alegre para os participantes, o grupo se apresentou em cima de um trio elétrico, conduzindo os louvores ao longo do percurso.

“São mais de 30 anos participando do Círio de Icoaraci com o Ministério Celebração, cantando e louvando a Maria junto com o povo icoraciênse”, afirmou.

Para Cleverson, o Círio é uma oportunidade de renovar a devoção e fortalecer os laços com Nossa Senhora. “Nós, católicos, lembramos de Nossa Senhora como nossa mãe, medianeira de todas as graças. Ela intercede por nós junto a Jesus e isso vale para a gente como mãe de Deus e nossa mãe também”, destacou.