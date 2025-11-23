Devota participa há mais de 30 anos do Círio de Icoaraci: 'É uma fé que não se explica'

A tradição familiar e a gratidão marcaram a participação da fiscal de caixa Tatiane Silva na procissão do Círio de Nossa Senhora das Graças, realizada na manhã deste domingo (23), em Icoaraci. Devota desde a infância, ela afirma acompanhar a romaria há mais de três décadas, ao lado de toda a família.

“Isso é uma tradição de família, a gente está aqui todos os anos, há mais de 30 anos. É uma fé muito grande que a gente tem”, destacou.

Para Tatiane, o momento é de união e devoção. “A gente reúne todo mundo e vem para cá, segue junto com a santa e com os outros devotos. Não tem como explicar, é uma coisa que a gente sente”, completou.

Este ano, a participação teve um significado ainda mais especial. “Vim agradecer pela minha família e, principalmente, pela minha vida. Passei por um momento muito difícil de saúde, mas hoje, graças a Deus e a Nossa Senhora, estou aqui novamente com a minha família”, afirmou, emocionada.