Círio de Icoaraci 2025: veja como será a procissão das Graças

O distrito de Icoaraci se prepara para receber cerca de 200 mil pessoas na edição de número 73 do Círio de Nossa Senhora das Graças, que será realizado neste domingo, 23 de novembro, a partir das 8h. A procissão das Graças é considerada um dos maiores eventos religiosos do distrito e deve reunir milhares de devotos em uma caminhada marcada por fé, tradição e comunhão. A missa de abertura será celebrada às 7h, na orla do Cruzeiro, pelo Arcebispo de Belém, Dom Júlio Endi Akamine. Logo em seguida, tem início a romaria em direção à Igreja Matriz São João Batista e Nossa Senhora das Graças.

O círio de Icoaraci durante a sua edição número 72 (Jessica Souza | PASCOM SJB&NSG)

Para o pároco do santuário, padre Maurício Henrique, o Círio é um momento forte de renovação espiritual. “O Círio é oportunidade para renovarmos nossa vida de fé, correspondermos a Deus e meditarmos sobre o amor que Ele derrama em nossos corações. É também um chamado para vivermos a esperança com coragem e fidelidade, como Nossa Senhora viveu”, afirma.

Trajeto

A romaria sai da orla do Cruzeiro às 8h, segue pela Igreja de São Sebastião e percorre a rua Siqueira Mendes até alcançar a avenida Dr. Lopo de Castro. Depois, entra na rua Manoel Barata, segue pela travessa dos Berredos e alcança a rua Coronel Juvêncio Sarmento. Em seguida, retorna à avenida Dr. Lopo de Castro e continua até a rua Padre Júlio Maria, de onde segue para a chegada na Igreja Matriz São João Batista e Nossa Senhora das Graças.

O Arcebispo de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, celebrará as missas de saída e chegada.

Orientações aos fiéis

A paróquia recomendou que os participantes cheguem cedo, usem roupas leves e calçados confortáveis e levem água para hidratação, além de protetor solar e sombrinha para proteção contra o sol. Também há uma recomendação para que os fieis evitem objetos que atrapalhem a circulação, mantendo a atenção redobrada com crianças e idosos e seguindo as orientações das equipes de segurança e dos voluntários ao longo do trajeto.

Conforme reforçado pelo padre Maurício o objetivo é viver o momento com espiritualidade e responsabilidade. “Que cada devoto fortaleça a comunhão, a unidade e a consciência do nosso papel enquanto cidadãos chamados a transformar a sociedade com atitudes de amor e esperança”, afirma.

A edição de 2025 tem como tema “Virgem das Graças, Sinal Inabalável de Esperança”, inspirado no Ano Jubilar da Esperança. O sacerdote explica que o tema reforça o sentido da caminhada: “Assumimos Nossa Senhora como esse sinal inabalável. Ela entregou-se inteiramente a Deus e foi fiel até o fim. Essa fidelidade é um convite para cada devoto refletir sobre sua própria missão”, diz.

Durante todo o período da festividade, a comunidade terá acesso a adoração eucarística diária, confissões, missas, pregações e ao tradicional arraial. “Esses momentos fortalecem nossa comunidade e consolidam a presença da Igreja no distrito”, destaca o padre.

Serviço Círio de Nossa Senhora das Graças

Data: 23 de novembro de 2025 (domingo)

Horário: 7h - Missa de abertura, 8h - Saída da procissão

Local de saída: Orla do Cruzeiro, em Icoaraci

Local de chegada: Igreja Matriz São João Batista e Nossa Senhora das Graças, Praça Matriz de Icoaraci

Serviço Programação complementar

Além da procissão principal, a festividade segue até dezembro:

Caminhada da Juventude – 29/11, às 17h

Círio das Crianças – 30/11, às 8h

Cicloromaria – 7/12, às 8h

Recírio – 8/12, às 20h