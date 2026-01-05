Treze municípios do Pará entram em nova etapa de expansão dos serviços de saneamento

Treze municípios do Pará - entre eles Parauapebas, Canaã dos Carajás, Salinópolis, Breves e Santa Izabel do Pará - passaram a ser operados pela Águas do Pará a partir desta segunda-feira (5). No total, cerca de 647 mil moradores entram na nova etapa de atendimento da concessionária, que tem como objetivo avançar na universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

A ampliação ocorre com a antecipação do cronograma de operação e prevê investimentos para adequação dos sistemas existentes, incluindo captação, tratamento, distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto. A empresa afirma que os trabalhos foram acelerados para iniciar as intervenções necessárias nas estruturas recebidas, que devem passar por reformas e ajustes ao longo do primeiro ano de atuação.

Os 13 municípios devem receber R$ 107,8 milhões em investimentos no primeiro ano de operação. As ações previstas envolvem perfuração de novos poços, implantação de redes de distribuição e adequações elétricas e mecânicas. As cidades estão distribuídas pelas regiões Metropolitana de Belém, Marajó, Nordeste e Sudeste do estado.

Inclusão

Com a inclusão desse grupo, a Águas do Pará passa a operar em 50 municípios, totalizando 3,7 milhões de pessoas atendidas em áreas urbanas. Esta é a terceira antecipação de cronograma desde o início da concessão - as anteriores ocorreram em setembro de 2025, em Belém, Ananindeua e Marituba, e em dezembro de 2025, quando a operação começou em 34 cidades, incluindo Abaetetuba, Bragança, Castanhal, Marabá e Soure.

“Seguimos avançando na operação em mais cidades e mapeando as necessidades mais urgentes para apresentar soluções que tragam melhorias não apenas nos serviços de saneamento, mas na qualidade de vida de cada paraense. Seja em municípios com vocação turística, em polos de movimentação econômica, cidades maiores ou menores, nosso compromisso é levar água e tratamento de esgoto onde as pessoas estão”, afirma André Facó, diretor-presidente da Águas do Pará.

Para definir o cronograma de entrada, a concessionária considerou o acesso às informações técnicas e comerciais de cada município e a mobilização de equipes e equipamentos necessários para viabilizar os serviços. As famílias em situação de vulnerabilidade financeira poderão solicitar a Tarifa Social. A meta é alcançar até 1,6 milhão de beneficiados em todo o estado.

Confira os 13 municípios onde a Águas do Pará inicia a operação:

Breves

Anajás

Santa Izabel do Pará

Curuçá

São João de Pirabas

Salinópolis

Quatipuru

Baião

Colares

Parauapebas

Canaã dos Carajás

São Félix do Xingu

Conceição do Araguaia

Novos canais de atendimento

A partir de agora, os moradores dessas 13 cidades passam a contar com os canais de atendimento gratuitos e 24h da Águas do Pará. A concessionária disponibiliza o 0800 091 0091 para mensagens de WhatsApp e ligações telefônicas, o site aguasdopara.com.br e o aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS. Por esses canais, a população pode se informar sobre os serviços de abastecimento de água e a coleta e tratamento de esgotamento sanitário.

As cidades de Salinópolis, Canaã dos Carajás e Parauapebas irão contar com atendimento presencial, que será feito em lojas da concessionária, Estações da Cidadania e nas Usinas da Paz, em parceria com o Governo do Estado. Estão previstas, ainda, ações de cadastro e atualização de dados de consumidores, para facilitar o atendimento e garantir que os titulares das contas tenham acesso a informações claras pelos canais oficiais. As informações sobre os locais de atendimento e ações de cadastro poderão ser consultadas pelos canais digitais e gratuitos da Águas do Pará.

Serviço

Nas 50 cidades onde opera, a Águas do Pará mantém canais diretos com a população 24 horas por dia, sete dias da semana, que são o 0800 091 0091, disponível para ligações telefônicas e mensagens no WhatsApp, e o aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS. Os paraenses também podem acompanhar as ações da concessionária por meio do site institucional (www.aguasdopara.com.br) e das redes sociais (@aguasdoparaoficial).