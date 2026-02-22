Ventania atinge comunidade e deixa casas destruídas no Marajó

Uma ventania atingiu a comunidade de São Miguel do Pracuúba, no município de Muaná, no Arquipélago do Marajó, neste domingo (22). Imagens que circulam nas redes sociais mostram residências destelhadas, postes de energia elétrica caídos e outras estruturas danificadas.

Equipes da Defesa Civil municipal se deslocaram até o local para averiguar a situação. De acordo com o levantamento inicial, duas casas foram totalmente atingidas pela força do vento. Outras 23 residências sofreram danos parciais.

Até o momento, não há detalhes técnicos sobre a natureza do evento climático. Moradores relataram que o fenômeno teria sido semelhante a um “tornado”, mas não há confirmação oficial sobre a classificação do desastre natural.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, uma moradora relata o momento de desespero. “Olha o que acabou de acontecer aqui. ‘Tô’ muito nervosa. Passou um tornado aqui. Não sei se pegou na casa de vocês, mas a nossa que fica na beira do campo arrancou quase tudo. As telhas. Arrancou tudo da nossa casa humilde. A gente ‘tá’ na chuva. Nosso banheiro arrancou tudo”, afirma.

Em outra gravação, uma segunda moradora mostra a própria residência totalmente destelhada. Já em um terceiro vídeo, um morador declara: “Tornado que passou aqui. Arrancou a casa. Arrancou mesmo. A casa era bem aqui e agora ‘tá’ tudo no chão”.

A reportagem acionou os órgãos competentes e apura mais detalhes sobre o caso.