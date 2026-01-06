Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Janeiro Branco reforça importância da saúde mental e orienta sobre serviços do SUS

Especialistas destacam que a saúde mental é influenciada por fatores como condições de vida, trabalho, relações sociais

O Liberal
fonte

Casos de urgência e emergência em saúde mental são atendidos em hospitais de referência, como o Hospital de Clínicas (HC). (cottonbro studio / Pexels)

Janeiro é o mês dedicado à conscientização sobre a saúde mental, conforme o calendário do Ministério da Saúde. A campanha Janeiro Branco chama a atenção para a importância do cuidado com o bem-estar emocional como parte essencial da saúde integral e para a prevenção de transtornos psíquicos. No Pará, as demandas mais frequentes na rede pública de saúde mental envolvem quadros de ansiedade, depressão e problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.

A iniciativa, idealizada pelo Instituto Janeiro Branco, busca ampliar o debate público sobre saúde mental, estimular o autocuidado e combater o estigma em torno do sofrimento psíquico. A campanha promove ações voltadas a famílias, escolas, ambientes de trabalho e comunidades, incentivando práticas preventivas ao longo de todo o ano.

De acordo com a coordenadora de Saúde Mental da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), Márcia Yamada, o mês de janeiro tem um significado simbólico. “Para muitas pessoas, o início do ano representa um período de reflexão e a possibilidade de mudanças. No âmbito do SUS, o Janeiro Branco reforça que a saúde mental é um direito e deve ser cuidada de forma integral, contínua e respeitando as realidades locais”, afirma.

Em 2026, a campanha traz o slogan “Paz. Equilíbrio. Saúde Mental”, convidando a população a desacelerar e repensar a relação com o tempo, as emoções e a vida. O símbolo desta edição são os post-its, que passam a representar lembretes de cuidado e pequenas atitudes diárias voltadas à promoção da saúde mental.

No Sistema Único de Saúde (SUS), o atendimento em saúde mental é organizado por meio da Rede de Atenção Psicossocial (Raps). A porta de entrada ocorre pela Atenção Primária à Saúde, especialmente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas equipes da Estratégia Saúde da Família, que oferecem acolhimento, escuta qualificada e acompanhamento inicial.

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são responsáveis pelo atendimento especializado de pessoas em sofrimento psíquico intenso, incluindo transtornos mentais graves e casos relacionados ao uso de álcool e outras drogas, com atuação humanizada e integrada ao território.

Segundo Aurea Barbosa, responsável pela Gestão do Caps Amazônia, a Raps atende situações de urgência psiquiátrica, como risco iminente de suicídio e surtos com agressividade. “Os Caps funcionam em porta aberta, com demanda espontânea, atendendo pessoas com sofrimento mental grave, persistente e recorrente. Já as unidades de saúde acompanham casos leves e a continuidade do tratamento após alta do Caps”, explica.

Casos de urgência e emergência em saúde mental são atendidos em hospitais de referência, como o Hospital de Clínicas (HC), além dos serviços de urgência e emergência, com apoio do Samu quando necessário.

No Pará, as demandas mais frequentes na rede pública de saúde mental envolvem quadros de ansiedade, depressão e problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.

Buscar ajuda é fundamental

Especialistas destacam que a saúde mental é influenciada por fatores como condições de vida, trabalho, relações sociais e acesso a serviços de saúde. Por isso, buscar ajuda profissional é considerado um passo essencial no cuidado e na prevenção de agravamentos.

“O Janeiro Branco tem papel estratégico ao estimular a busca por ajuda e reforçar que o cuidado em saúde mental deve acontecer durante todo o ano. Falar sobre sentimentos, romper preconceitos e procurar os serviços do SUS são atitudes que fortalecem a vida”, destaca Márcia Yamada.

Além do acompanhamento profissional, práticas cotidianas como manter uma rotina de sono e alimentação adequadas, reservar tempo para descanso e lazer e reconhecer os próprios limites contribuem para a promoção da saúde mental.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ

Artran abre consulta pública para alterações no transporte alternativo intermunicipal

As informações completas sobre a consulta pública, incluindo a minuta da resolução e as orientações para participação, estão disponíveis no site oficial da Agência Pará

06.01.26 17h46

PARÁ

Janeiro Branco reforça importância da saúde mental e orienta sobre serviços do SUS

Especialistas destacam que a saúde mental é influenciada por fatores como condições de vida, trabalho, relações sociais

06.01.26 17h39

SAÚDE

Doença de Chagas: transmissão, sintomas e a importância do diagnóstico precoce

“O diagnóstico precoce e o início do tratamento ainda na fase aguda são essenciais para evitar mortes e prevenir as complicações tardias da doença”, reforça o infectologista.

06.01.26 17h19

GREVE

Greve na Ufra: paralisação de docentes pode atrasar conclusão de cursos

Estudantes expressam preocupação com o calendário acadêmico; Reitoria assegura manutenção das atividades da instituição

05.01.26 19h07

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

UFPA abre inscrições para programas de pós-graduação em diversas áreas ; veja como se inscrever

Mais de 30 editais de mestrado e doutorado estão disponíveis no Sigaa, com algumas seleções prevendo reserva de vagas

30.12.25 18h07

ALERTA

Apesar da morte de jovem paraense, Ministério da Saúde diz que raiva está sob controle no Brasil

Em 2026, a pasta deverá solicitar à OMS a certificação do País como área livre das variantes caninas da raiva

04.01.26 11h00

GREVE

Greve na Ufra: paralisação de docentes pode atrasar conclusão de cursos

Estudantes expressam preocupação com o calendário acadêmico; Reitoria assegura manutenção das atividades da instituição

05.01.26 19h07

AMPLIAÇÃO

Treze municípios do Pará entram em nova etapa de expansão dos serviços de saneamento

Cidades como Parauapebas, Canaã dos Carajás e Salinópolis passam a integrar a nova etapa, que prevê R$ 107,8 milhões em investimentos no primeiro ano pela Águas do Pará

05.01.26 15h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda