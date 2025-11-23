Capa Jornal Amazônia
Círio de Nossa Senhora das Graças movimenta Icoaraci e reforça tradição de serviço e fé

Procissão sai da orla do Cruzeiro e segue até a Igreja Matriz São João Batista e Nossa Senhora das Graças

Jéssica Nascimento
fonte

Multidão percorre ruas de Icoaraci em mais uma manhã de homenagens e agradecimentos

A fé e a devoção marcam mais uma edição do Círio de Nossa Senhora das Graças, neste domingo (23), em Icoaraci. Entre os participantes, o empresário Jaime José, que também atua de forma voluntária na guarda da procissão, destacou a importância de servir durante a festividade religiosa.

“Primeiro, é um chamado que a gente tem de Maria. Com esse chamado, eu comecei a servir na guarda e auxiliar a população e os fiéis aqui da Vila Sorriso de Icoaraci”, afirmou.

Jaime José, voluntário da guarda, relata motivação para servir durante a procissão

Católico desde a infância, Jaime conta que participa do Círio há muitos anos. “Para bem dizer a verdade, como fiel desde criança. Nossa família sempre foi católica e o Círio passa na frente da nossa residência. Pela guarda, já faz uns dois anos que faço esse serviço voluntário”, relatou.

Círio de Nossa Senhora das Graças movimenta Icoaraci e reforça tradição de serviço e fé

Sobre sua motivação para estar presente neste domingo, ele diz que a experiência vai além da devoção. “Hoje é uma junção de vários fatores: é fé, é ajudar o próximo, é estar na guarda, é servir a Maria”, concluiu.

A procissão, que sai da orla do Cruzeiro às 8h, reúne milhares de devotos em caminhada rumo à Igreja Matriz São João Batista e Nossa Senhora das Graças.

