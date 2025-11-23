Círio de Nossa Senhora das Graças movimenta Icoaraci e reforça tradição de serviço e fé
Procissão sai da orla do Cruzeiro e segue até a Igreja Matriz São João Batista e Nossa Senhora das Graças
A fé e a devoção marcam mais uma edição do Círio de Nossa Senhora das Graças, neste domingo (23), em Icoaraci. Entre os participantes, o empresário Jaime José, que também atua de forma voluntária na guarda da procissão, destacou a importância de servir durante a festividade religiosa.
“Primeiro, é um chamado que a gente tem de Maria. Com esse chamado, eu comecei a servir na guarda e auxiliar a população e os fiéis aqui da Vila Sorriso de Icoaraci”, afirmou.
Católico desde a infância, Jaime conta que participa do Círio há muitos anos. “Para bem dizer a verdade, como fiel desde criança. Nossa família sempre foi católica e o Círio passa na frente da nossa residência. Pela guarda, já faz uns dois anos que faço esse serviço voluntário”, relatou.
Sobre sua motivação para estar presente neste domingo, ele diz que a experiência vai além da devoção. “Hoje é uma junção de vários fatores: é fé, é ajudar o próximo, é estar na guarda, é servir a Maria”, concluiu.
A procissão, que sai da orla do Cruzeiro às 8h, reúne milhares de devotos em caminhada rumo à Igreja Matriz São João Batista e Nossa Senhora das Graças.
