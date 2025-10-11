Círio Fluvial tem início em Icoaraci levando a Imagem Peregrina pelas águas da baía do Guajará

Percorrendo as àguas da baía do Guajará, o Círio Fluvial, a quarta das procissões oficiais do Círio de Nazaré, começou minutos antes do previsto por volta das 8h50 deste sábado (11), com saída do Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci em direção à Escadinha da Estação das Docas. Com um trajeto previsto de aproximadamente duas horas, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré percorrerá 10 milhas náuticas — cerca de 18,5 quilômetros — a bordo do navio Garnier Sampaio, da Marinha do Brasil.

A romaria foi precedida por uma missa celebrada no Trapiche de Icoaraci celebrada pelo arcebispo emérito de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. De acordo com a Diretoria de Festa de Nazaré (DFN), devem participar cerca de 50 mil pessoas e mais de 400 embarcações.

Este ano, o Círio Fluvial teve um novo ponto de partida: o recém-reformado Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci. Nos anos anteriores, a procissão iniciava tradicionalmente no Trapiche de Icoaraci. A mudança foi anunciada nesta semana pela Diretoria de Festa. De acordo com a DFN e a Marinha do Brasil, a alteração foi definida para garantir mais segurança e melhor estrutura aos participantes e embarcações envolvidas na procissão.

Apenas embarcações previamente cadastradas - identificadas com adesivos e bandeiras fornecidas pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur) - participam da romaria, de acordo com Marinha do Brasil. Todos os ocupantes deverão usar coletes salva-vidas e as embarcações passarão por fiscalização rigorosa de segurança.

Também haverá um concurso que avaliará ornamentação religiosa, postura da tripulação, cumprimento de regras e segurança na navegação. Mais de 400 militares da Marinha do Brasil atuarão na organização e na coordenação do evento, com emprego de navios, lanchas, embarcações e motos aquáticas.

A CPAOR será responsável por gerenciar todo o tráfego aquaviário no percurso da romaria, com o objetivo de garantir a segurança da navegação e evitar condutas imprudentes, como manobras de risco em tentativas de aproximação do Navio Hidroceanográfico "Garnier Sampaio", que conduzirá a Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré pelo 25º ano consecutivo.

História

Considerada uma das mais belas procissões do Círio, a Romaria Fluvial acontece desde 1986. A chegada da Imagem Peregrina à Escadinha (Praça Pedro Teixeira) é marcada por honras de Chefe de Estado, concedidas pela Polícia Militar desde 1999, em cumprimento à Lei Estadual nº 4.371/1971, que proclamou Nossa Senhora de Nazaré Padroeira do Pará e Rainha da Amazônia.