Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Círio de Nossa Senhora das Graças: veja a programação em Ananindeua e Icoaraci

Procissões ocorrem neste domingo (23), reunindo fiéis na Grande Belém; confira os trajetos, horários das missas e a história da devoção

Gabriel da Mota
fonte

Na Arquidiocese de Belém, a devoção à Nossa Senhora das Graças é forte no distrito de Icoaraci e no município de Ananindeua, que a tem como padroeira da cidade (Pascom Santuário das Graças da Medalha Milagrosa)

A Arquidiocese de Belém vivencia um final de semana de intensa devoção mariana. Neste domingo (23), os fiéis celebram o Círio de Nossa Senhora das Graças no distrito de Icoaraci e no município de Ananindeua, região metropolitana. As homenagens antecipam o dia litúrgico da santa, comemorado em 27 de novembro.

Em ambas as localidades, a programação oficial inicia já no sábado (22), com as missas de envio e as tradicionais trasladações que conduzem as imagens peregrinas aos locais de partida das grandes procissões dominicais.

Confira a agenda do 82º Círio de Ananindeua

Em Ananindeua, o Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa realiza a 82ª edição do Círio com o tema “Maria, peregrina da Esperança e Rainha da Criação”. A festividade começa no sábado (22), às 19h, com a Missa da Trasladação presidida pelo padre Tadeu Santos, na Paróquia Santa Maria Mãe de Deus. Logo após, ocorre a Trasladação.

No domingo (23), o cronograma segue os seguintes horários:

  • 7h: Santa Missa celebrada pelo padre Reginaldo Barbosa, na paróquia Santa Maria Mãe de Deus (avenida Cláudio Sanders, Maguari).
  • Após a missa: Saída da Procissão do Círio em direção ao Santuário (BR-316, Centro).
  • Chegada: Missa solene presidida por Dom Paulo Andreoli Ribeiro, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém.

O percurso terá cerca de 2 km. Os romeiros sairão da avenida Cláudio Saunders e seguirão pela rodovia BR-316, no contrafluxo, até o Santuário.

A festividade em Ananindeua segue até o dia 30 de novembro. Na segunda-feira (24), a missa será presidida pelo Arcebispo Emérito, Dom Alberto Taveira. No dia da padroeira, quinta-feira (27), haverá celebrações às 6h, 12h e 19h.

Veja o trajeto do 73º Círio de Icoaraci 

No distrito de Icoaraci, o Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças organiza a 73ª edição do evento sob o tema “Virgem das Graças, Sinal Inabalável de Esperança”. A programação inicia no sábado (22), na paróquia Nossa Senhora de Fátima (rua 08 de Maio), com missa presidida pelo pároco Adalberto do Espírito Santo Brandão, seguida da trasladação até a igreja de São Sebastião, na Orla do Cruzeiro.

No domingo (23), a grande procissão cumpre o seguinte roteiro:

  • Missa: Celebrada em frente à igreja de São Sebastião, na orla, presidida por Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém.
  • Trajeto da procissão: Sai da igreja de São Sebastião, segue pela rua Siqueira Mendes, rua Dr. Lopo de Castro, rua Manoel Barata, travessa dos Berredos, rua Coronel Juvêncio Sarmento, retorna à rua Dr. Lopo de Castro e rua Padre Júlio Maria até o Santuário.

A "Quinzena do Círio" inicia na chegada da procissão e segue até 8 de dezembro. No dia 27 de novembro, Dia de Nossa Senhora das Graças, haverá o terço da Alvorada às 6h30 e Missa do Quinzenário com Bênção das Medalhas às 19h30.

Conheça a origem da devoção 

A devoção a Nossa Senhora das Graças remonta a 1830, na França, após as aparições da Virgem Maria a Santa Catarina Labouré. Na ocasião, a imagem da santa foi vista sobre um globo terrestre, esmagando uma serpente, com raios de luz saindo de suas mãos estendidas.

Em Ananindeua, a devoção precede a própria fundação do município, sendo ela a padroeira da cidade. Já em Icoaraci, a tradição fortaleceu-se em 1949, após o relato de um milagre envolvendo um quadro da santa na casa de uma moradora local, dando origem ao primeiro Círio inspirado na festividade de Nazaré em 1952.

Próximos Círios 

A agenda de fé na Arquidiocese de Belém continua em dezembro:

  • 07/12: Círios de Santa Bárbara (em Santa Bárbara do Pará) e Nossa Senhora da Conceição (Outeiro, Mosqueiro e Benfica).
  • 14/12: Círio de Nossa Senhora do Ó (Mosqueiro).
  • 25/12: Círios do Menino Deus (Marituba) e Menino Jesus (Santa Bárbara).
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio de nossa senhora das graças

ananindeua

icoaraci

procissão

arquidiocese de belém
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda