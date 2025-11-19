Círio de Nossa Senhora das Graças: veja a programação em Ananindeua e Icoaraci

A Arquidiocese de Belém vivencia um final de semana de intensa devoção mariana. Neste domingo (23), os fiéis celebram o Círio de Nossa Senhora das Graças no distrito de Icoaraci e no município de Ananindeua, região metropolitana. As homenagens antecipam o dia litúrgico da santa, comemorado em 27 de novembro.

Em ambas as localidades, a programação oficial inicia já no sábado (22), com as missas de envio e as tradicionais trasladações que conduzem as imagens peregrinas aos locais de partida das grandes procissões dominicais.

Confira a agenda do 82º Círio de Ananindeua

Em Ananindeua, o Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa realiza a 82ª edição do Círio com o tema “Maria, peregrina da Esperança e Rainha da Criação”. A festividade começa no sábado (22), às 19h, com a Missa da Trasladação presidida pelo padre Tadeu Santos, na Paróquia Santa Maria Mãe de Deus. Logo após, ocorre a Trasladação.

No domingo (23), o cronograma segue os seguintes horários:

7h : Santa Missa celebrada pelo padre Reginaldo Barbosa, na paróquia Santa Maria Mãe de Deus (avenida Cláudio Sanders, Maguari).

: Santa Missa celebrada pelo padre Reginaldo Barbosa, na paróquia Santa Maria Mãe de Deus (avenida Cláudio Sanders, Maguari). Após a missa : Saída da Procissão do Círio em direção ao Santuário (BR-316, Centro).

: Saída da Procissão do Círio em direção ao Santuário (BR-316, Centro). Chegada: Missa solene presidida por Dom Paulo Andreoli Ribeiro, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém.

O percurso terá cerca de 2 km. Os romeiros sairão da avenida Cláudio Saunders e seguirão pela rodovia BR-316, no contrafluxo, até o Santuário.

A festividade em Ananindeua segue até o dia 30 de novembro. Na segunda-feira (24), a missa será presidida pelo Arcebispo Emérito, Dom Alberto Taveira. No dia da padroeira, quinta-feira (27), haverá celebrações às 6h, 12h e 19h.

Veja o trajeto do 73º Círio de Icoaraci

No distrito de Icoaraci, o Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças organiza a 73ª edição do evento sob o tema “Virgem das Graças, Sinal Inabalável de Esperança”. A programação inicia no sábado (22), na paróquia Nossa Senhora de Fátima (rua 08 de Maio), com missa presidida pelo pároco Adalberto do Espírito Santo Brandão, seguida da trasladação até a igreja de São Sebastião, na Orla do Cruzeiro.

No domingo (23), a grande procissão cumpre o seguinte roteiro:

Missa : Celebrada em frente à igreja de São Sebastião, na orla, presidida por Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém.

: Celebrada em frente à igreja de São Sebastião, na orla, presidida por Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém. Trajeto da procissão: Sai da igreja de São Sebastião, segue pela rua Siqueira Mendes, rua Dr. Lopo de Castro, rua Manoel Barata, travessa dos Berredos, rua Coronel Juvêncio Sarmento, retorna à rua Dr. Lopo de Castro e rua Padre Júlio Maria até o Santuário.

A "Quinzena do Círio" inicia na chegada da procissão e segue até 8 de dezembro. No dia 27 de novembro, Dia de Nossa Senhora das Graças, haverá o terço da Alvorada às 6h30 e Missa do Quinzenário com Bênção das Medalhas às 19h30.

Conheça a origem da devoção

A devoção a Nossa Senhora das Graças remonta a 1830, na França, após as aparições da Virgem Maria a Santa Catarina Labouré. Na ocasião, a imagem da santa foi vista sobre um globo terrestre, esmagando uma serpente, com raios de luz saindo de suas mãos estendidas.

Em Ananindeua, a devoção precede a própria fundação do município, sendo ela a padroeira da cidade. Já em Icoaraci, a tradição fortaleceu-se em 1949, após o relato de um milagre envolvendo um quadro da santa na casa de uma moradora local, dando origem ao primeiro Círio inspirado na festividade de Nazaré em 1952.

Próximos Círios

A agenda de fé na Arquidiocese de Belém continua em dezembro:

07/12 : Círios de Santa Bárbara (em Santa Bárbara do Pará) e Nossa Senhora da Conceição (Outeiro, Mosqueiro e Benfica).

: Círios de Santa Bárbara (em Santa Bárbara do Pará) e Nossa Senhora da Conceição (Outeiro, Mosqueiro e Benfica). 14/12 : Círio de Nossa Senhora do Ó (Mosqueiro).

: Círio de Nossa Senhora do Ó (Mosqueiro). 25/12: Círios do Menino Deus (Marituba) e Menino Jesus (Santa Bárbara).