O Liberal chevron right Belém chevron right

Círio de Nossa Senhora das Graças reúne milhares em Icoaraci e marca experiência especial para jovem

Fé renovada marca a 73ª edição do Círio em Icoaraci, que reuniu milhares de fiéis

Jéssica Nascimento
fonte

Devota de 23 anos relata participação mais intensa e simbólica na procissão (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

O Círio de Nossa Senhora das Graças, em Icoaraci, reúne na manhã deste domingo (23) milhares de fiéis em um momento marcado por fé, emoção e agradecimentos. Entre os devotos, estava Raíssa Santos, 23 anos, que viveu uma experiência diferente nesta 73ª edição da procissão.

Raíssa, que cursa administração, contou que, neste ano, participou do Círio de maneira mais
 intensa.

“Esse ano está sendo diferente para mim, porque eu não estou só como fiel. Antes, eu servia no Círio, mas hoje está sendo totalmente diferente, estou imersa, estou vindo do lado de fora agora”, disse a jovem.

Não é a primeira vez que ela acompanha a procissão, mas afirma que o momento tem um sentido especial.

“Meu objetivo hoje é participar de coração. Só tenho a agradecer pela união da minha família. Saúde é muito importante também nesses últimos anos”, destacou.

image A manhã de homenagens reuniu devotos que celebraram graças alcançadas e renovaram pedidos (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Com fé renovada, Raíssa encerrou afirmando que este é um momento de gratidão.

“Estamos aqui para agradecer pelas coisas, pelas graças realizadas”, completou.

A procissão sai da orla do Cruzeiro às 8h e segue rumo à Igreja Matriz São João Batista e Nossa Senhora das Graças, reunindo milhares de devotos em Icoaraci.

círio de icoaraci

belém

fé e devoção
