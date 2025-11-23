'É tradição de família e devoção', diz aposentada que acompanha o Círio de Icoaraci há anos

Entre os milhares de fiéis que acompanham o início da procissão do Círio de Nossa Senhora das Graças, na manhã deste domingo (23), em Icoaraci, estava Maria Elizabeth de Santos Paiva, aposentada, que participa da celebração anualmente ao lado da família.

“Isso aqui para mim é todo ano. A gente vem assistir esse momento da missa, apreciar a passagem da santa e fazer nossos pedidos”, contou.

Ela explica que a devoção passa de geração em geração. “Nós temos nossas filhas, netos e já uma bisneta. Peço por todos eles. Peço também pela minha mãe, que já está com 95 anos”, declarou emocionada.

Moradora da rua por onde a procissão passa, Maria Elizabeth relata que o envolvimento dos moradores resultou em homenagens especiais.

“Minha mãe mora nesta rua e antes o Círio não passava por aqui. Depois que as pessoas se reuniram, fizemos uma homenagem muito bonita na Pimenta Bueno. Todo ano fazemos”, disse.

Integrante do coral da terceira idade, a devota também participa ativamente das celebrações. “Faço parte do canto coral aqui de Icoaraci. A gente faz uma homenagem para Nossa Senhora. Ontem à noite, na trasladação, fizemos uma homenagem muito bonita para ela”, completou.

A procissão segue até a Igreja Matriz São João Batista e Nossa Senhora das Graças, reunindo devotos em momentos de fé e tradição.